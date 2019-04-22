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全球5G爭霸戰 起跑領先未必是最後贏家

2019-04-22 13:57經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

對於最新技術的普遍觀點，可能在短時間內就成形。然而，金融時報專欄作家Rana Foroohar並不認同；以第五代行動通訊技術（5G）為例，她認為起跑領先者未必是最後贏家。

Rana Foroohar指出，許多人認為，尚未大規模商業化的5G技術，將由中國稱霸。支持這個論點的人認為，中國在必要的基礎設施建設方面快速領先，美國和歐洲則明顯落後。中國的華為忙於和許多國家簽訂合約之際，美國的晶片龍頭高通卻與蘋果纏訟多年，直到4月才和解。

因此，許多人相信，實施威權監控的國家如中國，較容易擁有並控制各種產品中透過5G晶片傳輸的數據，包括輪胎、球鞋到胎兒心跳監控器。這種思維的基礎是，人工智慧的發展已走過「創新」階段，最關鍵的是數據。

Rana Foroohar提出兩個論點質疑這種看法，首先是晶片戰；美國晶片大廠高通在5G創新的步調領先同業，投入25%的營收用於研發；先前雖然受到與蘋果訴訟戰的衝擊，但雙方已經和解，高通成為最大贏家；同時，這也代表蘋果和高通將可繼續合作，推出新一代服務。不僅如此，蘋果與高通握手言和，也提升高通5G晶片對歐洲客戶的吸引力。高通的前景不再疑雲密佈，華為則受到川普政府的壓制。

第二點，儘管中國過去幾年持續把代表送入制定國際電信標準的機構，而且在5G網路架設領先，但不代表將可持續擁有技術優勢。過去中國在3G落後，但無損其4G進程；同樣地，美國甚至歐洲也可能在5G技術迎頭趕上。

Rana Foroohar表示，率先建立5G網路固然重要，但這並非成功的唯一要素。5G的真正優勢在於個別企業和產業如何運用這項技術獲取的數據。這個部分，目前仍無法斷定。

Gavekal Dragonomics分析師Dan Wang表示：「就如同過去無法預測4G的主要用途之一是叫車，5G技術的最重要用途，在真正實現之前同樣難以預測。」

Rana Foroohar說，鑑於5G將使數據互動的數量大增，帶來極大的變化，她不認為人工智慧的發展已經離開創新階段。未來會有出現許多創新的產品和服務，沒理由認為中國、美國和歐洲無法分食大餅。5G爭霸戰的勝負尚未定論，也不必然是一場零和的競賽。

5G爭霸戰起跑領先者，不一定是最後贏家。 本報資料照
5G爭霸戰起跑領先者，不一定是最後贏家。 本報資料照
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