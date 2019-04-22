美國將全面制裁伊朗石油出口 油價走高

2019-04-22 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



華盛頓郵報周日（21日）報導，美國準備在今天宣布，中止對伊朗石油輸出限制的豁免，亦即所有自伊朗進口石油的國家都將受到美國制裁。

消息傳出後，油價應聲上漲；西德州原油一度上漲1.75%至每桶65.12美元，布蘭特原油一度上漲1.76%至每桶73.24美元。