親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

民調／總統大選藍誰最強棒 26%拱韓國瑜19%挺郭台銘

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-22 07:35經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股上周五因復活節假期休市，三大指數周線表現，道瓊和那斯達克各漲0.6%和0.2%，標普500指數微跌不到0.1%，標普500指數穩在2,900點以上。在美股逼近歷史高點之際，本周的美國第1季國內生產毛額（GDP）與重量級科技業財報，將影響美股本周走勢。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●美國第1季GDP成長率初估值26日出爐，若數據顯示美國經濟朝2%至2.5%的成長率前進，將暫時平息經濟近期將陷入衰退的憂慮。

另一影響本周美股的重要因素是，標普500指數逾500家成分企業中，超過140家企業本周都將陸續公布財報，包括德州儀器、英特爾等半導體業者，還有亞馬遜、臉書、微軟等科技巨擘，以及石油巨擘埃克森美孚、電動車製造商特斯拉及波音等。

●美國電動車大廠特斯拉（Tesla）24日美股盤將發布第1季財報，該公司在連兩季獲利後，上季預料將再度陷入虧損，但虧損幅度將比一年前縮小。分析師將關注特斯拉對產量與需求的說法，以了解對特斯拉面臨競爭與獲利能力的疑慮是否過當。華爾街將密切關注特斯拉的利潤、現金流季比變動幅度，及今年交車量能否達標等資訊，

●「通俄門」報告出爐，概述美國總統川普試圖阻撓調查的的多個實例。雖然報告並未得出特朗普已犯罪的結論，但也沒有為他開脫罪名。美國民主黨議員保留彈劾總統川普的可能性，但表示將先完成調查川普是否在特別檢察官穆勒的調查過程中妨礙司法公正。共和黨議員支持川普，眾議院議長佩洛西表示，彈劾無法在共和黨主導的參議院過關。

●美中貿易談判本周繼續進行，美國貿易代表賴海哲和財長米努勤將於29日當周前往北京，中國副總理劉鶴則於5月初訪美，目標是5月初達成協議，5月底或6月初簽署。

●英國星期泰晤士報報導，首相梅伊所屬保守黨的一名要員將在下周攤牌，要求梅伊必須在6月底前辭職，否則保守黨議員將再次試圖罷黜她。

投資人密切關注本周美國第1季數據，以及微軟、臉書、亞馬遜、英特爾等重量級科技業財...
投資人密切關注本周美國第1季數據，以及微軟、臉書、亞馬遜、英特爾等重量級科技業財報。 路透
分享

美股特斯拉川普
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

電商超會賣 快時尚將減少展店

2019-04-21 23:56

AR先驅把對手變顧客 身價飆

2019-04-21 23:44

下輪經濟衰退…就在2021

2019-04-21 23:44

政治犯靠鑽研數學發光

2019-04-21 23:43

墨比爾斯接班人 賽加爾熬過烈火試煉

2019-04-21 23:43

利比亞內戰 威脅原油出口

2019-04-21 23:40

美巧克力廠搶市 推另類口味

2019-04-21 23:40

美生醫股 再遇政治壓力

2019-04-21 23:40

美股拚新高 要看兩指標

2019-04-21 23:40

服飾電商銷售 挑戰快時尚

2019-04-21 23:39

特斯拉財報 盈轉虧

2019-04-21 23:39

H&M靠AI突圍

2019-04-21 23:28

馬斯克建超迴路列車 有影

2019-04-21 13:59

陸加交惡 加國中小企：沒在怕

2019-04-21 13:59

歧視？ 微軟人力多元化 爆員工內戰

2019-04-21 13:59

影／紐約時報：波音787粗製濫造 員工也不敢搭

2019-04-21 13:13

越戰「橙劑」殘存逾40年！美開始清除最大熱點區

2019-04-21 12:04

中加交惡加拿大企業沒在怕 不放棄中國市場

2019-04-21 11:06

美重量級科技股財報周 登場

2019-04-21 01:05

卡達紐約買樓 暗助庫許納

2019-04-20 23:22

高盛策略師建議 提振經濟要靠女力

2019-04-20 23:22

日老人當家 考驗社會安全網

2019-04-20 23:22

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

紐時揭波音787夢幻客機生產漏洞百出！連員工也不敢搭

2019-04-21 09:53

老教授萬萬沒想到 自己30年前筆記變成21世紀KPOP金曲

2019-04-21 10:00

股神巴菲特勉勵年輕人：現在不做這件事 到50歲會後悔

2019-04-21 22:54

斯里蘭卡教堂、飯店六起連環爆炸 死亡人數增至125

2019-04-21 14:26

影／斯里蘭卡旅館教堂今早發生爆炸 傳至少25人喪生

2019-04-21 12:59

一天連8爆！斯里蘭卡政府宣布宵禁 關社群媒體連結

2019-04-21 17:52

中加交惡加拿大企業沒在怕 不放棄中國市場

2019-04-21 11:06

斯里蘭卡連環爆釀207死450傷 警方逮捕3嫌

2019-04-21 20:57

越戰「橙劑」殘存逾40年！美開始清除最大熱點區

2019-04-21 12:04

斯里蘭卡連環爆 罹難者增至156人、逾400人傷

2019-04-21 16:36

影／紅毛猩猩護家園 肉身抵抗挖土機

2019-04-21 17:51

日本神戶鬧區重大車禍 公車衝撞行人1死7傷

2019-04-21 15:48

捐錢重建聖母院富人成箭靶！黃背心再上街抗議貧富不均

2019-04-21 10:31

斯里蘭卡連環爆 總理宣布已逮捕8名涉案嫌犯

2019-04-22 01:28

夢幻客機製程挨批品管糟 波音困境恐雪上加霜

2019-04-21 21:20

斯里蘭卡教堂旅館連環爆 罹難者增至137人

2019-04-21 15:38

烏克蘭總統大選出口民調：澤倫斯基壓倒性勝選

2019-04-22 03:40

第7起！斯里蘭卡首都附近飯店傳爆炸聲 2人死亡

2019-04-21 17:07

民主黨不排除彈劾川普！眾院高層：先查他是否妨礙司法

2019-04-21 23:29

影／不想上學！女童自製「水痘」洗不掉 父母笑歪

2019-04-21 17:48

SpaceX載人太空艙測試現異常 橘紅色濃煙彌漫

2019-04-21 12:23

影／紐約時報：波音787粗製濫造 員工也不敢搭

2019-04-21 13:13

全球在位最久君王 英女王慶93歲生日

2019-04-21 21:17

價格墜落 拉美咖啡產業陷危機

2019-04-21 23:41

波音787爆品管缺陷 員工終身拒搭

2019-04-22 00:16

行李箱裝2億多現金 蘇丹前總統住處搜出大量外幣

2019-04-21 15:28

聖母院燒出貧富差距 巴黎黃背心抗議更烈

2019-04-22 00:16

斯里蘭卡恐攻連環爆炸 台旅行團尚未通報傷亡受困

2019-04-21 14:46

斯里蘭卡多起恐攻 毀教堂百餘人死亡

2019-04-21 18:34

斯里蘭卡驚傳第8起爆炸案 3名警察殉職

2019-04-21 19:25

單方面宣佈廢核 北韓強烈譴責美國

2019-04-21 16:39

不滿聖母院重建善款多 黃背心抗議人數略增

2019-04-21 15:49

斯里蘭卡連環爆炸 外交部：1國人疏散時遭割傷

2019-04-21 17:12

陸加交惡 加國中小企：沒在怕

2019-04-21 13:59

巴黎聖母院火災 燒出古蹟維護缺錢缺人問題

2019-04-21 22:07

斯里蘭卡教堂飯店連8爆 逾207死450傷

2019-04-22 00:46

斯里蘭卡連環驚爆 艾爾段最嚴厲譴責

2019-04-21 20:44

斯里蘭卡連環爆炸 遇襲聖安多尼堂屬「國家級」

2019-04-21 22:24

復活節不平靜！斯里蘭卡連8爆 宗教緊張局勢恐再升溫

2019-04-21 22:14

斯里蘭卡連環爆是否涉及宗教組織 學者看法各異

2019-04-21 21:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top