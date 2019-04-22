今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-22 07:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股上周五因復活節假期休市，三大指數周線表現，道瓊和那斯達克各漲0.6%和0.2%，標普500指數微跌不到0.1%，標普500指數穩在2,900點以上。在美股逼近歷史高點之際，本周的美國第1季國內生產毛額（GDP）與重量級科技業財報，將影響美股本周走勢。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●美國第1季GDP成長率初估值26日出爐，若數據顯示美國經濟朝2%至2.5%的成長率前進，將暫時平息經濟近期將陷入衰退的憂慮。

另一影響本周美股的重要因素是，標普500指數逾500家成分企業中，超過140家企業本周都將陸續公布財報，包括德州儀器、英特爾等半導體業者，還有亞馬遜、臉書、微軟等科技巨擘，以及石油巨擘埃克森美孚、電動車製造商特斯拉及波音等。

●美國電動車大廠特斯拉（Tesla）24日美股盤將發布第1季財報，該公司在連兩季獲利後，上季預料將再度陷入虧損，但虧損幅度將比一年前縮小。分析師將關注特斯拉對產量與需求的說法，以了解對特斯拉面臨競爭與獲利能力的疑慮是否過當。華爾街將密切關注特斯拉的利潤、現金流季比變動幅度，及今年交車量能否達標等資訊，

●「通俄門」報告出爐，概述美國總統川普試圖阻撓調查的的多個實例。雖然報告並未得出特朗普已犯罪的結論，但也沒有為他開脫罪名。美國民主黨議員保留彈劾總統川普的可能性，但表示將先完成調查川普是否在特別檢察官穆勒的調查過程中妨礙司法公正。共和黨議員支持川普，眾議院議長佩洛西表示，彈劾無法在共和黨主導的參議院過關。

●美中貿易談判本周繼續進行，美國貿易代表賴海哲和財長米努勤將於29日當周前往北京，中國副總理劉鶴則於5月初訪美，目標是5月初達成協議，5月底或6月初簽署。