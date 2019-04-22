全球主權基金 正在探索「低碳投資」的未來

2019-04-22 03:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



全球最大主權基金挪威主權財富基金決定出售許多石油及天然氣公司的持股，凸顯靠投資石油致富的主權基金，正承受降低對化石燃料產業曝險的壓力，因為這個產業正面臨投資人對其長期展望的嚴肅質疑。

資產規模近1兆美元的挪威主權財富基金3月表示，計劃出售專門開採和生產石油及天然氣的控股公司持股，價值約75億美元，雖仍待挪威國會批准，但依然可能是該基金歷來規模最大的化石燃料投資出脫行動之一。這個基金仍持有英國石油（BP）和埃克森美孚（ExxonMobil）等大型能源業者的股權。在挪威主權財富基金持有的623億美元股票投資組合中，石油與天然氣占了370億美元。

挪威主權財富基金的出售提案，是希望降低挪威對石油業的依賴，雖然去年挪威主權基金旗下石油資產的收益高達340億克朗（240億美元），但決策官員不希望該主權基金用這筆資金增持石油業股權，提高對石油業的曝險。

法國巴黎銀行資產管理公司全球永續研究部門主管路易斯說，挪威主權基金是整個油氣產業的重要參考指標，將迫使人們更嚴肅思考油氣產業的未來。但主權財富基金研究所總裁馬杜爾認為，挪威可能只是例外，全球主權財富基金還不會完全退出油氣投資。

然而，愈來愈多財富基金都意識到若以油氣投資為主要收益來源，將面臨長期財務風險。石油產業已面臨電動車和再生能源崛起、更嚴格環保法規等諸多挑戰，以及投資人也在施壓減少投資石化業。

沙烏地阿拉伯及阿布達比主權財富基金已努力使投資工具多元化，例如沙國公共投資基金專注投資在海內外發展娛樂及觀光的本土非石油業者。阿布達比主權基金則維持石油業投資的固定資產組合，但為投資中東地區石油業設立上限。

美國新墨西哥州投資委員會已表明，不打算跟進挪威主權基金的腳步，但也說在更加多元化投資上，挪威之舉值得進一步關注。

中東Unigestion主權財富基金與法人客戶部門主管厄佛認為，各大主權基金在近期的未來還不會從事大型的油氣投資出脫活動，畢竟這可能影響投資組合報酬率。

2018年，包含四大中東基金在內的六家主權財富基金，都同意設立「一個地球主權財富基金」（One Planet SWF）框架，並做出不具約束力的承諾，在投資時也會考慮到氣候變遷相關的風險，以及能改善長期投資組合管理韌性的機會。