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股神巴菲特勉勵年輕人：現在不做這件事 到50歲會後悔

2019-04-21 22:54經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

傳奇投資人巴菲特不只擅長分析企業，也懂得用簡單的方式與年輕人分享一項最基本的智慧，連7歲的兒童也能懂。

CNBC報導，巴菲特認為年輕人都應該明白這個重要的訊息，那就是「好好照顧你的身體和心靈」，聽起來很簡單吧？

巴菲特進一步舉例說明，比方說他可為你購買一輛你夢寐以求的汽車，但他表示，「你這輩子只能擁有這輛車」，在這種情況下，「你要如何對待這輛車」？

巴菲特說：「你大概每次開車前都會閱讀四次操作手冊，或將車停放在車庫，時時保護好這輛車，並且按需求更換兩次機油。若車子有哪裡稍微生鏽，你會立刻解決，以免生鏽範圍擴大，因為你知道這輩子只能擁有這輛車。」

但巴菲特提醒說，「你與這輛車的關係正是你與自己身體及心靈的關係」。換句話說，「你應該用對待自己身體的方式來對待這輛車」。

他強調，人一輩子只有一個身體及心靈，若年輕時不好好照顧，就像車子一樣逐漸生鏽。若現在不好好照顧身體及心靈，等到40或50歲，就會像這輛生鏽的車，哪裡也去不了。

令人好奇的是，巴菲特是否有身體力行他給年輕人的這項建議，因為這位億萬富豪長期以來都直言不諱他有多愛可口可樂、漢堡、牛排以及薯餅這些食物。其實，在大多數情況下，巴菲特的確有落實這項建議。

有一位紐澤西州的醫生寫信鼓勵巴菲特吃更多健康的食物，巴菲特回覆說，自己的飲食並不像大多數人想像地那麼糟。

巴菲特表示，「我有一位出色的醫生，每次我去見他，他都鼓勵我往正確的方向走。總之，我以前非常健康，因為擁有健康的基因，但高度享受每日的生活也有助身心健康」。

70多歲的巴菲特在2007年接受CNBC訪問時表示，兩年前醫生告訴他：「你必須吃地更健康，或者開始運動」，巴菲特選擇運動，因認為「做運動付出的犧牲比較少」。

股神巴菲特建議年輕人「好好照顧你的身體和心靈」。美聯社
股神巴菲特建議年輕人「好好照顧你的身體和心靈」。美聯社
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