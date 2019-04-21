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越戰「橙劑」殘存逾40年！美開始清除最大熱點區

2019-04-21 12:04聯合報 記者郭宣含╱即時報導

越戰結束逾40年後，美國20日展開耗資1億8300萬美元（約台幣56.9億元）的十年計畫，將美國越戰時期在邊和空軍基地儲放的有毒化學物質「橙劑」清除乾淨。

美國1962-1971年在越南南部作戰時噴灑8000萬公升的橙劑，破壞森林並揭露敵人藏身處。橙劑中含有致命化學物質戴奧辛，結果造成戰後多年越南新生兒出現嚴重缺陷、癌症和肢體不全。越南表示有300萬人受到橙劑影響，其中100萬人仍承受著惡果，包括15萬名畸形新生兒。

胡志明市外的邊和機場是越南橙劑汙染最嚴重的地區，這也是繼去年11月峴港機場殘留橙劑清理完畢後的新計畫地點。美國國際開發署聲明（USAID）指出，邊和地區有超過50萬立方公尺的戴奧辛，該區成為越南「最大殘留熱點區」。

美軍撤退時清理行動溢出的橙劑據信滲入土壤，並滲入地下水和鄰近河川，造成好幾世代的越南人出現身心障礙，例如頭部偏大與四肢變形。

根據美國國際開發署，邊和地區的戴奧辛量超過峴港機場的四倍。先前峴港機場橙劑清理作業投入1億1000萬美元，歷經六年終在去年11月完成。

美國駐越南大使康達（Daniel Kritenbrink）20日上午參加啟用儀式，許多越南軍官和美國參議員也參加。康達表示：「兩國過去為敵人，現在攜手合作執行一項複雜任務，這極具歷史意義。」

美國在戰後補償因橙劑受害的美國士兵，但並未補償越南人民。越南受害民眾向美國求償幾無進展，美國最高法院在2009年拒絕受理此案，美國政府和橙劑製造商也從未直接承認責任。

美國國際開發署聲明20日公布合同意向備忘錄，與政府機構合作改善越南七省受害者的生活。

美國越戰時期在邊和空軍基地儲放大量橙劑，造成該區土壤河川遭到汙染，美國20日展開...
美國越戰時期在邊和空軍基地儲放大量橙劑，造成該區土壤河川遭到汙染，美國20日展開十年清理計畫。路透
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越南機場戴奧辛
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