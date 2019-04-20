貝萊德執行長：全球經濟尚無衰退跡象
全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）在今（20）日公開的一份談話中表示，目前沒有跡象全球經濟將在未來12個月內走向衰退。
CNBC報導，在一篇德國商業日報Handelsblatt的專訪中，芬克說了這一段話。不過，他也警告，目前的全球經濟處在一個漫長成長周期的晚期，暗示經濟減緩到來的可能性已愈來愈高。
他說：「我並沒有看到任何未來12個月會發生全球經濟衰退的跡象。因為2018年第4季疲弱，各國央行已開始在放寬政策。我們將會渡過一個各種事情不算太好也不太壞的階段。不過，我們確實處在一個經濟成長周期的晚期。」
國際貨幣基金（IMF）本月調降對全球經濟成長2019年的預測，並表示成長可能進一步減緩，因為貿易爭端尚未未解決和英國無協議脫歐的風險。
IMF表示，包括中國和德國在內的部分主要經濟體，可能必須採取短期行動來支撐成長，並且需要一套協調一致的刺激措施，來應對一場嚴重的低迷。
德國財政部長舒茲已經排除用發行新債的方式來刺激這個歐洲最大經濟體的成長。他說，減稅、提高投資和穩健的勞動市場，將會持續提供成長動力。
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