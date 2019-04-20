貝萊德執行長：全球經濟尚無衰退跡象

2019-04-20 23:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）在今（20）日公開的一份談話中表示，目前沒有跡象全球經濟將在未來12個月內走向衰退。

CNBC報導，在一篇德國商業日報Handelsblatt的專訪中，芬克說了這一段話。不過，他也警告，目前的全球經濟處在一個漫長成長周期的晚期，暗示經濟減緩到來的可能性已愈來愈高。

他說：「我並沒有看到任何未來12個月會發生全球經濟衰退的跡象。因為2018年第4季疲弱，各國央行已開始在放寬政策。我們將會渡過一個各種事情不算太好也不太壞的階段。不過，我們確實處在一個經濟成長周期的晚期。」

國際貨幣基金（IMF）本月調降對全球經濟成長2019年的預測，並表示成長可能進一步減緩，因為貿易爭端尚未未解決和英國無協議脫歐的風險。

IMF表示，包括中國和德國在內的部分主要經濟體，可能必須採取短期行動來支撐成長，並且需要一套協調一致的刺激措施，來應對一場嚴重的低迷。