泰國機場免稅店 搶標經營權

2019-04-21 00:12 聯合報 路透



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泰國蘇凡納布國際機場免稅店經營權的潛在投標企業名單日前公布，從二○○六年起獨占蘇凡納布和其他三座機場免稅事業的King Power，將面臨至少四名競爭對手公司。免稅事業是泰國觀光熱潮的最大受益者。