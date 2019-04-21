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泰國機場免稅店 搶標經營權

2019-04-21 00:12聯合報 路透

（路透）
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泰國蘇凡納布國際機場免稅店經營權的潛在投標企業名單日前公布，從二○○六年起獨占蘇凡納布和其他三座機場免稅事業的King Power，將面臨至少四名競爭對手公司。免稅事業是泰國觀光熱潮的最大受益者。

泰國機場
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