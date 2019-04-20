美股下周很忙 重量級財報告訴你不會出現「獲利衰退」

2019-04-20 18:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



下周是美國企業最忙祿的一周，微軟、臉書、亞馬遜、英特爾等重量級業者都會公布財報，迄今公布財報的企業中有74%優於預期，掃除今年可能出現「獲利衰退」的疑慮。但這些重量級股票股價偏高，一旦財測不達標，股價可能重摔。

市場看法較幾個月大逆轉，當初還認為2019年獲利前景轉差。美國企業去年受稅改挹注，今年要勝過去年並不容易。

美國企業財報季才剛開始，但Refinity調查，迄於周四整體估計第1季的獲利衰減幅度，已由一周前的2.5%減為1.7%。此外，已公布財報的企業中，有78%每股獲利優於預期。

此數據顯示，標普500指數企業第1季獲利不僅不會下滑，還可能上揚，至於「獲利衰退」（即連續兩季獲利下滑），今年更不可能發生。如此一來，長期的多頭股市可望延續下去。

SunTrust Advisory Service首席市場策略師 Keith Lerner 表示，第1季可能是「這波迷你周期低迷的谷底」，「市場如今預料獲利可望穩定」。如果全球經濟一如預期好轉，「獲利將有助於推動今年下半年走高」。

美股因復活節假期周五休市，美股三大指數周四小幅收高，標普500指數穩在2,900點以上。總結一周，道瓊和那斯達克各漲0.6%和0.2%，標普500指數微跌不到0.1%。

亞馬遜和臉書將於周三盤後發布財報，亞馬遜和英特爾則在周四報盤後公布財報。 可口可樂、寶潔（P&G）、星巴克也將公布財報，可一窺民生消費的情況。

FinMark National Bank & Trust 投資主管 Chris Battifarano 提醒，微軟、臉書股價已高，若財測有任何閃失，股價可能崩跌。