什麼阻礙通俄調查？穆勒：WhatsApp通訊軟體加密功能

2019-04-20 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國特別檢察官穆勒（Rober Mueller III）詳述美國總統川普幕僚與俄羅斯特工多次接觸的報告於18日公開，但穆勒一再惋惜他無法得知部分通訊內容，因為加密訊息阻礙他獲得關鍵對話。

穆勒指出，部份調查或受訪對象刪除相關通訊內容、在調查相關時間利用有加密功能的應用程式溝通，或無法提供對話紀錄因為這些數據無法長期保存。

這是近年通訊科技大幅變化後的結果，政府調查人員也逐漸熟悉這種情況。2013年美國國家安全局前約聘人員史諾登（Edward Snowden）揭露美國政府監控全球通訊的計畫後，使加密科技投資大量增加並受到廣泛使用。

專家稱此為「端對端」加密技術，只有發送者和接收者能解密訊息。過去這項技術主要用於政府高層和科技高手，如今已成大眾主流。全球最熱門通訊軟體WhatsApp將所有訊息加密、臉書承諾要為Messenger和Insatgram聊天對話加密。蘋果的iMessage和FaceTime也能加密，比一般電話簡訊更安全。