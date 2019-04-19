親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

投銀去年操作新興貨幣的交易營收 首度超越G10貨幣

2019-04-19 22:33經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

投資銀行操作新興貨幣的交易營收首度高於十大工業國（G10）貨幣，例如土耳其里拉目前行情波動劇烈，有別於相對平靜的美元、歐元及日圓。

根據分析公司Coalition編纂的資料，12家大型投資銀行去年操作新興貨幣交易的營收為84億美元，高於G10貨幣的79億美元。G10貨幣是指美元、澳幣、加幣、紐元、歐元、日圓、瑞士法郎、英鎊、瑞典克朗以及挪威克朗。

Coalition研究分析主管庫茲涅佐夫說：「新興市場今年不同凡響」。根據今年第1季的初步數據，新興市場的表現再度超越G10貨幣，這段期間G10貨幣的交易營收減少近10%，而操作新興貨幣的交易營收為持平或稍微減少。

庫茲涅佐夫預期，2019年銀行操作新興貨幣的交易營收大概會與去年相當，但難以超越去年的高水平。操作G10貨幣的交易需要仰賴一次性波動。

投銀去年操作外幣交易的總收入逾163億美元，為九年來第四低，但新興貨幣同年的交易營收至少是2010年來第三高，反而G10貨幣的交易營收位居倒數第二。

外幣交易營收由於成交量下滑和市場波動減緩等因素而受到壓縮。銀行通常能從波動的市場賺進更多錢，原因是客戶交易增加。但由於美國和紐西蘭等全球主要央行轉向鴿派立場，使匯率波動降至五年來低點，例如全球最常交易的貨幣組合歐元兌美元上季的交易區間縮減至最小，為歐元推出以來首見。

土耳其里拉目前行情波動劇烈，有別於相對平靜的美元、歐元及日圓。路透
土耳其里拉目前行情波動劇烈，有別於相對平靜的美元、歐元及日圓。路透
分享

投資銀行新興市場挪威
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

毛小孩看醫生更貴！英寵物保險理賠321億元創新高

2019-04-19 13:50

新報告：美墨加新協定可微幅刺激美經濟

2019-04-19 10:34

美威州擬重談投資 鴻海續承諾持開放態度

2019-04-19 10:20

唯一的成功是買股票發財，是種失敗！巴菲特合夥人蒙格傳授：讓生活變悲慘的4個方式

2019-04-19 09:00

美獨角獸IPO 市場看旺

2019-04-19 01:50

三星折疊機螢幕傳兩天就故障

2019-04-19 01:49

費半指數創高 分析師示警

2019-04-19 01:48

歐日製造業景氣 沒起色

2019-04-19 01:45

美上月零售銷售大增1.6%

2019-04-19 01:45

祭重罰 歐盟嚴控網路平台

2019-04-19 00:25

威州州長「擬與富士康重談投資」 鴻海暫未回應

2019-04-19 00:21

想找份安穩多金的工作？快學怎麼修理機器人！

2019-04-18 21:09

行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

2019-04-12 17:01

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

法富豪搶捐錢重建聖母院…真相太可惡 讓民眾氣炸

2019-04-19 10:00

潑水節上傳性感露點照 遭警方逮捕「她」喊冤

2019-04-19 15:31

懷孕24週就出生包氣泡紙 超迷你嬰兒跟一罐可樂一樣重

2019-04-19 13:45

阿根廷挖出2.2億年「恐龍墓地」近10種恐龍為尋水而死

2019-04-19 19:15

保全聖母院 消防員忍痛棄教堂尖頂

2019-04-18 23:50

從109辣妹變韓妞 日本女人這張臉到底怎麼追流行？

2019-04-19 11:00

佛光山致函教宗 願助重建巴黎聖母院

2019-04-19 08:20

影／澳洲野犬襲人 趁夜潛入露營車叼走熟睡男嬰

2019-04-19 16:50

英國湖區捕獲亞馬遜食人魚 地方媽媽驚：難怪鴨子變好少

2019-04-19 15:35

沒錢、沒尊嚴、還談什麼人權？畢業生平均負債115萬...從桑德斯「大學免學費」政見，看美國社會辛酸

2019-04-19 09:43

唯一的成功是買股票發財，是種失敗！巴菲特合夥人蒙格傳授：讓生活變悲慘的4個方式

2019-04-19 09:00

WTO裁決：中國限制美國部分穀物進口的關稅配額制不公

2019-04-19 10:06

非洲發現20.46克拉藍鑽石 專家：千載難逢的發現

2019-04-19 21:21

奇蹟似生還 巴黎聖母院20萬隻蜜蜂無恙

2019-04-19 17:35

「穆勒報告」未能判定川普沒妨礙司法 籲國會接手續查

2019-04-19 01:56

影／穆勒報告揭 白宮發言人樂當「假新聞製造機」

2019-04-19 12:04

費半指數創高 分析師示警

2019-04-19 01:48

通俄門揭祕 恐掀新風暴

2019-04-19 01:53

中美貿易協議將問世？五月底擬川習會

2019-04-19 00:27

才拋川金三會 北韓突試射「新戰術武器」

2019-04-18 23:56

從還我清白到鬼話連篇 川普又翻臉了

2019-04-19 22:28

愛滋病能救人？ HIV病毒令「氣泡男孩」獲得新生

2019-04-19 14:57

德仁即位天皇後 首位會見的國賓將是他

2019-04-19 11:24

北海道石炭博物館夜裡大火 已延燒超過8小時

2019-04-19 09:02

嘴巴都裝不下！嬰兒罹患罕見「巨舌症」 舌頭比一般人大二倍

2019-04-19 18:05

情侶受困荒野險成鱷魚點心 畫下「HELP」求救化險為夷

2019-04-19 14:57

星國承認國外醫學院文憑 台灣僅台大上榜

2019-04-19 17:33

美中談判 拚下月初達協議

2019-04-19 01:43

法國青年去年攀爬聖母院 留下火災前難得影像

2019-04-19 22:15

想要名留千史！少年盪了33小時的鞦韆 刷新世界紀錄

2019-04-19 17:48

東京重大車禍釀2死8傷 87歲駕駛說「油門卡住了」

2019-04-19 23:21

三星折疊機螢幕傳兩天就故障

2019-04-19 01:49

調查聖母院遇火劫原因 法警初步判斷為電線短路

2019-04-19 11:32

聖母院加上現代尖塔 保守派極力反對馬克宏提議

2019-04-19 18:48

捐鉅款重建聖母院 巴西女富豪厚此薄彼惹議

2019-04-19 08:05

美移民政策緊縮 紐約人口逾10年來首度減少

2019-04-19 07:37

刪節版通俄門報告公布 川普推特發圖：遊戲結束

2019-04-19 00:01

美威州擬重談投資 鴻海續承諾持開放態度

2019-04-19 10:20

研究單位推估 日本2040年將成高齡獨居大國

2019-04-19 18:46

有免費版本不讀？穆勒報告實體書大暢銷

2019-04-19 09:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top