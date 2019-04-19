投銀去年操作新興貨幣的交易營收 首度超越G10貨幣

2019-04-19 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



投資銀行操作新興貨幣的交易營收首度高於十大工業國（G10）貨幣，例如土耳其里拉目前行情波動劇烈，有別於相對平靜的美元、歐元及日圓。

根據分析公司Coalition編纂的資料，12家大型投資銀行去年操作新興貨幣交易的營收為84億美元，高於G10貨幣的79億美元。G10貨幣是指美元、澳幣、加幣、紐元、歐元、日圓、瑞士法郎、英鎊、瑞典克朗以及挪威克朗。

Coalition研究分析主管庫茲涅佐夫說：「新興市場今年不同凡響」。根據今年第1季的初步數據，新興市場的表現再度超越G10貨幣，這段期間G10貨幣的交易營收減少近10%，而操作新興貨幣的交易營收為持平或稍微減少。

庫茲涅佐夫預期，2019年銀行操作新興貨幣的交易營收大概會與去年相當，但難以超越去年的高水平。操作G10貨幣的交易需要仰賴一次性波動。

投銀去年操作外幣交易的總收入逾163億美元，為九年來第四低，但新興貨幣同年的交易營收至少是2010年來第三高，反而G10貨幣的交易營收位居倒數第二。