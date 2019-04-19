投銀去年操作新興貨幣的交易營收 首度超越G10貨幣
投資銀行操作新興貨幣的交易營收首度高於十大工業國（G10）貨幣，例如土耳其里拉目前行情波動劇烈，有別於相對平靜的美元、歐元及日圓。
根據分析公司Coalition編纂的資料，12家大型投資銀行去年操作新興貨幣交易的營收為84億美元，高於G10貨幣的79億美元。G10貨幣是指美元、澳幣、加幣、紐元、歐元、日圓、瑞士法郎、英鎊、瑞典克朗以及挪威克朗。
Coalition研究分析主管庫茲涅佐夫說：「新興市場今年不同凡響」。根據今年第1季的初步數據，新興市場的表現再度超越G10貨幣，這段期間G10貨幣的交易營收減少近10%，而操作新興貨幣的交易營收為持平或稍微減少。
庫茲涅佐夫預期，2019年銀行操作新興貨幣的交易營收大概會與去年相當，但難以超越去年的高水平。操作G10貨幣的交易需要仰賴一次性波動。
投銀去年操作外幣交易的總收入逾163億美元，為九年來第四低，但新興貨幣同年的交易營收至少是2010年來第三高，反而G10貨幣的交易營收位居倒數第二。
外幣交易營收由於成交量下滑和市場波動減緩等因素而受到壓縮。銀行通常能從波動的市場賺進更多錢，原因是客戶交易增加。但由於美國和紐西蘭等全球主要央行轉向鴿派立場，使匯率波動降至五年來低點，例如全球最常交易的貨幣組合歐元兌美元上季的交易區間縮減至最小，為歐元推出以來首見。
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