親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

言論自由與民主參與的對撞 該如何平衡考量？

獨／鄭進一自爆失誤才寫歌給韓國瑜 坦言老化失能了

任天堂獲初步放行 在中國販售Switch 股價大漲14%

2019-04-19 18:28經濟日報 記者陳律安╱即時報導

中國敞開大門，讓任天堂得以在中國販售主機Switch，使任天堂股價19日於東京股市盤中一度大漲16%，最後收盤也上漲14%。

廣東省官員初步准許中國網路巨擘騰訊販售Switch，使任天堂能夠在中國這全球最大電玩市場擴展觸角。

騰訊也獲得許可，得以販售任天堂高人氣的遊戲超級瑪利歐兄弟系列。任天堂的可攜式主機Switch，目前在中國沒有官方銷售管道。玩家只能透過所謂的灰色市場進口，數量也有限，比如說透過阿里巴巴的線上平台天貓購得，但價格可能十分高昂。

廣東省官員的初步放行還須經過公眾諮詢，但將是該主機在主要電玩市場銷售的新手法。

根據市場研究機構Newzoo，去年中國電玩市場營收達380億美元。顧問公司 Kantan Games創辦人Serkan Toto表示，投資人希望任天堂能在中國「建立有意義的市場」。

Toto還說，任天堂與騰訊合作，帶進超級瑪利歐兄弟，以及將寶可夢手機遊戲帶進中國龐大的手遊市場，讓投資人口水直流。他說，任天堂擁有電玩世界最有價值、最獨特的寶藏，現在將向中國的玩家展現。

但中國電玩市場存在風險，去年有九個月的時間，當局凍結遊戲執照審批，使騰訊股價大跌，也反映電玩環境趨於嚴峻。

去年8月，中國教育部頒布新法規，限制遊戲數量，以及孩童打電玩的時間。

另一方面，Switch則使得有129年歷史、從京都起家的任天堂得以振衰起敝，這款主機能同時作為主機及掌上型電玩而大受歡迎，帶動任天堂獲利及股價上揚。但最近有跡象顯示其需求正在衰退，任天堂2月下修Switch年度銷售目標，從2,000萬台降至1,700萬台。

任天堂獲得當局初步放行，在陸販售Switch。路透。
任天堂獲得當局初步放行，在陸販售Switch。路透。
分享

教育部天貓京都
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

美股好戲還在後頭？未來多空交戰布局集團股

2019-04-19 14:07

毛小孩看醫生更貴！英寵物保險理賠321億元創新高

2019-04-19 13:50

新報告：美墨加新協定可微幅刺激美經濟

2019-04-19 10:34

美威州擬重談投資 鴻海續承諾持開放態度

2019-04-19 10:20

唯一的成功是買股票發財，是種失敗！巴菲特合夥人蒙格傳授：讓生活變悲慘的4個方式

2019-04-19 09:00

美獨角獸IPO 市場看旺

2019-04-19 01:50

三星折疊機螢幕傳兩天就故障

2019-04-19 01:49

費半指數創高 分析師示警

2019-04-19 01:48

歐日製造業景氣 沒起色

2019-04-19 01:45

美上月零售銷售大增1.6%

2019-04-19 01:45

祭重罰 歐盟嚴控網路平台

2019-04-19 00:25

威州州長「擬與富士康重談投資」 鴻海暫未回應

2019-04-19 00:21

想找份安穩多金的工作？快學怎麼修理機器人！

2019-04-18 21:09

泰總理將參加一帶一路論壇 力推東部經濟走廊

2019-04-18 19:49

富士康威州投資恐生變 州長：雇1.3萬人不切實際

2019-04-18 17:27

大摩Q1營收、獲利超預期

2019-04-18 03:05

ASML第1季微影設備出貨旺

2019-04-18 03:05

微軟新Xbox 不用光碟片

2019-04-18 03:05

愛立信Q1報喜 轉虧為盈

2019-04-18 03:05

Netflix本季訂戶成長 卡關

2019-04-18 03:05

全球經濟衰退 警報響起

2019-04-18 03:05

美貿易逆差意外縮小

2019-04-18 03:05

行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

2019-04-12 17:01

專利全球對決高通 蘋果公司一輸再輸 繼續「耍賴」恐得不償失？

2019-04-11 15:21

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

4.2萬年前小馬駒「血還在流」 科學家：有望復活

2019-04-18 21:30

法富豪搶捐錢重建聖母院…真相太可惡 讓民眾氣炸

2019-04-19 10:00

新加坡不再承認57所外國醫學院文憑 長庚中箭

2019-04-18 22:11

郭董財富是川普一倍 美國富豪選總統前例多

2019-04-18 20:36

聖母院大火雙塔倖存 全因這個決定

2019-04-18 23:19

洗金ㄟ！ 名偵探「工藤新一」宣布參選市議員

2019-04-18 20:01

巴黎聖母院大火 縮時攝影可能提供重要線索

2019-04-18 22:27

上網拍賣9千萬「暴龍寶寶」化石 他遭科學家抨擊

2019-04-18 19:51

eBay上拍賣聖母院燒焦木材 網友痛批「無恥噁心」

2019-04-18 20:20

懷孕24週就出生包氣泡紙 超迷你嬰兒跟一罐可樂一樣重

2019-04-19 13:45

名校學生為何投票通過漲學費？李家同告訴你漏網新聞

2019-04-18 22:03

穆勒公布調查報告 川普「權力遊戲風」推文：遊戲結束

2019-04-18 22:26

從109辣妹變韓妞 日本女人這張臉到底怎麼追流行？

2019-04-19 11:00

美「中國研究首席權威」受邀赴北京 沒簽證去不成

2019-04-18 20:33

保全聖母院 消防員忍痛棄教堂尖頂

2019-04-18 23:50

佛光山致函教宗 願助重建巴黎聖母院

2019-04-19 08:20

佐科威宣布勝選印尼總統 對手宣稱舞弊拒認輸

2019-04-18 19:41

沒錢、沒尊嚴、還談什麼人權？畢業生平均負債115萬...從桑德斯「大學免學費」政見，看美國社會辛酸

2019-04-19 09:43

WTO裁決：中國限制美國部分穀物進口的關稅配額制不公

2019-04-19 10:06

唯一的成功是買股票發財，是種失敗！巴菲特合夥人蒙格傳授：讓生活變悲慘的4個方式

2019-04-19 09:00

「穆勒報告」未能判定川普沒妨礙司法 籲國會接手續查

2019-04-19 01:56

潑水節上傳性感露點照 遭警方逮捕「她」喊冤

2019-04-19 15:31

費半指數創高 分析師示警

2019-04-19 01:48

通俄門揭祕 恐掀新風暴

2019-04-19 01:53

影／穆勒報告揭 白宮發言人樂當「假新聞製造機」

2019-04-19 12:04

英國湖區捕獲亞馬遜食人魚 地方媽媽驚：難怪鴨子變好少

2019-04-19 15:35

才拋川金三會 北韓突試射「新戰術武器」

2019-04-18 23:56

中美貿易協議將問世？五月底擬川習會

2019-04-19 00:27

影／澳洲野犬襲人 趁夜潛入露營車叼走熟睡男嬰

2019-04-19 16:50

北海道石炭博物館夜裡大火 已延燒超過8小時

2019-04-19 09:02

東海岸鐵路復工 有中資的馬來西亞城也將重啟

2019-04-18 23:12

德仁即位天皇後 首位會見的國賓將是他

2019-04-19 11:24

NASA任務延長 女太空人328天飛行將創紀錄

2019-04-18 19:21

美中談判 拚下月初達協議

2019-04-19 01:43

川普可能嚴重觸法 但因是總統不能起訴？

2019-04-18 22:20

愛滋病能救人？ HIV病毒令「氣泡男孩」獲得新生

2019-04-19 14:57

三星折疊機螢幕傳兩天就故障

2019-04-19 01:49

調查聖母院遇火劫原因 法警初步判斷為電線短路

2019-04-19 11:32

情侶受困荒野險成鱷魚點心 畫下「HELP」求救化險為夷

2019-04-19 14:57

美移民政策緊縮 紐約人口逾10年來首度減少

2019-04-19 07:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top