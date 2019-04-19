任天堂獲初步放行 在中國販售Switch 股價大漲14%

2019-04-19 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



中國敞開大門，讓任天堂得以在中國販售主機Switch，使任天堂股價19日於東京股市盤中一度大漲16%，最後收盤也上漲14%。

廣東省官員初步准許中國網路巨擘騰訊販售Switch，使任天堂能夠在中國這全球最大電玩市場擴展觸角。

騰訊也獲得許可，得以販售任天堂高人氣的遊戲超級瑪利歐兄弟系列。任天堂的可攜式主機Switch，目前在中國沒有官方銷售管道。玩家只能透過所謂的灰色市場進口，數量也有限，比如說透過阿里巴巴的線上平台天貓購得，但價格可能十分高昂。

廣東省官員的初步放行還須經過公眾諮詢，但將是該主機在主要電玩市場銷售的新手法。

根據市場研究機構Newzoo，去年中國電玩市場營收達380億美元。顧問公司 Kantan Games創辦人Serkan Toto表示，投資人希望任天堂能在中國「建立有意義的市場」。

Toto還說，任天堂與騰訊合作，帶進超級瑪利歐兄弟，以及將寶可夢手機遊戲帶進中國龐大的手遊市場，讓投資人口水直流。他說，任天堂擁有電玩世界最有價值、最獨特的寶藏，現在將向中國的玩家展現。

但中國電玩市場存在風險，去年有九個月的時間，當局凍結遊戲執照審批，使騰訊股價大跌，也反映電玩環境趨於嚴峻。

去年8月，中國教育部頒布新法規，限制遊戲數量，以及孩童打電玩的時間。