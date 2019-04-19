三星折疊手機面臨風險：步上Google Glass後塵

2019-04-19 17:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



三星電子折疊式手機Galaxy Fold預定26日在美國開賣，但先拿到手機的媒體記者初步評鑑結果很糟，短短兩天內就紛紛傳出螢幕閃爍、破裂、甚至整個故障掛掉等問題。

彭博評論指出，這顯示Galaxy Fold手機設計上有重大瑕疵，堪與三星Galaxy Note 7電池自燃、爆炸問題相提並論。那起電池出包事件導致三星在2016年召回數百萬支手機，所幸並未對三星品牌造成持久的傷害。

但若Galaxy Fold折疊螢幕瑕疵是普遍性的問題，影響可能更嚴重。或許財務影響不大，因為這款手機今年預估銷量原本就不高；更大的風險在於，產品尚未準備就緒就倉卒推出，可能導致消費者對可折疊手機倒盡胃口。

三星現在面臨的夢魘是：Galaxy Fold可能重蹈Google Glass的覆轍。這款智慧眼鏡在2013年發表，事後證明是一場挫敗。原因是技術尚未準備就緒就推出，結果造成消費大眾普遍對擴增實境（AR）智慧眼鏡缺乏好感，這種刻板印象要到數年後才逐漸改觀。