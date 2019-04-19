毛小孩看醫生更貴！英寵物保險理賠321億元創新高
英國保險協會（ABI）的數據顯示，2018年英國寵物保險業者理賠金額破天荒達到7億8500萬英鎊（約台幣321億元），雖然申請理賠件數下滑。
根據英國保險協會，絕大多數的寵物保險帳單是獸醫醫療帳單。比較少見的理賠項目包括飼主要求為寵物遭竊賠償、尋找失蹤寵物的廣告費用，以及寵物毀損他人財產或導致他人受傷的賠償費用。
英國保險協會指出，獸醫治療方法日益精密，因此平均醫療理賠成本明顯增加。2018年整體保險理賠增加1000萬英鎊至7億8500萬英鎊，增幅1.3%。2018年度平均理賠金額增加36英鎊或4.75%，達到793英鎊，但是理賠案件數卻從2017年102萬件降至2018年的99萬件。
平均保費八年來首度些微下滑，2018年平均279英鎊（約台幣1萬1433元），低於前一年的281英鎊（約台幣1萬1515元）。
根據英國保險協會，過去十年平均理賠金額增加75%，平均保費只增加50%。
英國保險協會指出，去年寵物受保數目超過以往，目前有近430萬隻寵物有保險的保障。儘管如此，還有許多貓咪飼主未投保，未受保幅度令人擔憂。
英國家庭估計有750萬隻貓，但僅有130萬隻貓咪受保，這可能使630萬隻貓咪的飼主無力負擔昂貴的獸醫帳單。相較之下，英國家庭估計有850萬隻小狗，其中280萬隻小狗擁有保險，
寵物保險高級政策顧問艾赫恩（Joe Ahern）表示：「動物沒有國民保健署，所以如果你沒有寵物保單，你可能要完全自費負擔獸醫帳單。這往往要花幾千英鎊，而且獸醫治療只會更貴，不會變便宜。」
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