美國經濟成長動能減弱 Fed高度警惕 降息預期升高

2019-04-19 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



路透市場分析師John Kemp指出，美國第1季經濟成長疲軟，製造業產出較去年同期僅略微增長，貨運活動大多下降，聯準會（Fed）將高度警惕。

美國Q1製造業產出僅較去年同期成長1.8%，公路貨運量增速放緩，鐵路貨運較去年同期萎縮近2%，製造業新增就業不再加快，並出現反轉跡象。

2018年第4季的製造業活動數據都顯示動能減弱，並已持續至2019年第1季。目前經濟放緩與1998年夏季的情況類似，當時經濟動能減弱，促使Fed在當年9月至11月期間共降息75個基點。

John Kemp表示，決策官員並未透露這次也會做出類似回應，但如果6月底前經濟無法重新加速，Fed今年下半年可能至少要降息一次。

Fed副主席克拉瑞達（Richard Clarida）本月稍早示警，最新數據顯示美國經濟成長與2018年的強勁步伐相比有所放緩。外國經濟體的成長預期下調，而且重大的國際風險仍然存在。

克拉瑞達的措辭與Fed在1998年降息前幾個月的說法相去不遠，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）1998年7月初的會議結論稱：「本次會議中的訊息顯示，經濟擴張活動經過第1季急速前進之後已大幅放緩。」

克拉瑞達的說法，凸顯2019年Fed的選項，與1998年擔心衰退而採取的預防性降息間的相似之處。

經濟疲軟通常會促使FOMC委員更加仔細檢視數據，決策官員也較願意思考採取預防性的貨幣寬鬆舉措、提早小幅下調利率，以減少日後需降息更多的必要。

今年開年以來，美國核心消費者物價通膨似乎已觸頂反轉，或許反映出經濟動能流失。通膨放緩將賦予Fed更大降息空間，為避免經濟更深遠的滑坡而進行預防性降息。

關鍵問題之一在於美國經濟是否能自行脫離停滯，還是需要貨幣及財政決策官員的協助。

樂觀者指出，就業及實質所得持續成長，加上美國和中國可望達成貿易協議，都是經濟將再度加速成長的原因。但

悲觀者認為，即使達成協議，貿易緊張局勢也可能持續，令全球產業和消費者不安，壓抑消費及投資。

令一個關鍵問題則是，若經濟持續放緩，且Fed採取防性寬鬆貨幣政策加以應對，是否足以讓經濟免於陷入長期的大幅減速。