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全球最迷你男嬰將出院 出生僅258公克

2019-04-19 11:27聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日媒共同社報導，長野縣立兒童病院去年10月接生一名迷你男嬰，出生僅258公克，經過半年照顧，已經平安長大，即將在近日出院。院方表示，這是全球平安誕生出院的最小男嬰。

根據美國愛荷華大學所登錄世界超低出生體重兒數據，目前為止世界最小男嬰為2018年在東京慶應大學附屬醫院出生的男嬰，誕生時體重268公克。

出生時體重未達1000公克的超低出生體重兒存活率偏低，不滿300公克嬰兒平安長大非常不易。

慶應大學嬰兒東京
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