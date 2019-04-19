唯一的成功是買股票發財，是種失敗！巴菲特合夥人蒙格傳授：讓生活變悲慘的4個方式

2019-04-19 09:00 商業周刊 文／查理．蒙格



如何讓自己生活悲慘

既然貝里斯福特（Berrisford）校長在最年長、服務最久的董事中選出一個人來在畢業典禮上演講，那麼演講者有必要向大家交代兩個問題：

一、為什麼選這種主題？

二、演講有多長？

本著我與貝里斯福特多年交往的經驗，我先回答第一個問題。就像有人很自豪的向人們炫耀自己的馬可以數到7，他正是以這種方式為本校追求更好的聲譽。馬主人知道能數到7並非什麼數學壯舉，但是仍期待得到讚許，因為能做到這件事的可是一匹馬呢。

第二個問題，關於演講有多長，我不打算事先透露。我寧可讓你們的表情保持像現在一樣，充滿好奇心和強烈的期待，這正好是我想看到的。但我會告訴你們，我對於演講長度的考慮，怎樣衍生出演講本身的話題。接到邀請時，我有點飄飄然。雖然缺乏值得誇耀的公開演講經驗，我的膽量倒是練得爐火純青，我立刻想到以狄摩西尼和西塞羅為榜樣，並指望贏得西塞羅對狄摩西尼的讚賞。當問到最喜歡狄摩西尼的哪一次演講時，西塞羅回答：「最長的那一次。」

不過，對今天的聽眾來說，有幸的是，我也考慮到薩繆爾．約翰遜的那句著名評語，當問到米爾頓的《失樂園》時，他說得很對，「沒有人希望它更長。」這讓我思考在我所聽過的20次哈佛高中畢業演講中，哪一次我曾希望過更長一點。這樣的演講只有強尼．卡森那一次，他詳述了保證悲慘人生的卡森藥方。於是，我決定重複卡森的演講，但以更大的規模，並加上我自己的藥方。

畢竟我比卡森演講時歲數更大，和一個更年輕有魅力的幽默家相比，我失敗的次數更多，痛苦更多，痛苦的方式也更多。我顯然很有資格進一步發揮他的主題。

當時卡森說他無法告訴畢業生如何才能得到幸福，但他能根據個人經驗，告訴學生如何保證自己過上悲慘的生活。卡森給的保證生活悲慘處方包括：

一、為了改變心情或感受而吸食毒品；

二、妒忌，以及

三、怨恨。

我現在還記得當時卡森言之鑿鑿的說，他一次又一次的嘗試，結果每次都變得很悲慘。

要理解卡森為悲慘生活所開處方的第一味藥方（吸食毒品）比較容易。我想補充幾句：我年輕時有4個最好的朋友，他們非常聰明、正直和幽默，自身條件和家庭背景都很出色。其中兩個早已去世，酒精是一個讓他們早逝的因素；第三個人現在還像醉鬼一樣的活著──假如那也算活著的話。

雖然感受性因人而異，但我們每個人都有可能在一個剛開始難以察覺的細微過程中，染上毒癮，直到墮落的力量大到再也無法衝破。不過，我活了60年，倒是沒見過有誰的生活因為害怕和避開這條誘惑性的毀滅之路，而變得更加糟糕。

妒忌，和令人上癮的毒品一樣，也能獲得導致悲慘生活的大獎。在遭到摩西戒律譴責之前，妒忌早已造成了許多大災難。如果你希望保持妒忌對悲慘生活的影響，我建議你千萬別去閱讀薩繆爾．約翰遜的任何傳記，因為這位虔誠基督徒的生活，以令人嚮往的方式，展示了超越妒忌的可能性和好處。

就像卡森感受到的那樣，怨恨對我來說也很靈驗。如果你渴望能過悲慘的生活，我找不到比它更靈的藥方可以推薦給你了。

對於你們之中那些想過悲慘生活的人，我還要建議你別去實踐狄斯雷利的權宜之計，這是專為無法戒掉怨恨習慣的人所設計的。在成為偉大的英國首相過程中，狄斯雷利學會了不讓報復成為行為的動機，但他也保留了某種發洩怨恨的辦法，就是將敵人的名字寫下來，放到抽屜裡，然後時常翻看這些名字，自得其樂的記錄下世界是怎樣無須他插手，就使他的敵人垮掉的。

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蒙格的4帖藥方

好啦，卡森開的處方就說到這裡。接下來是蒙格開的4帖藥方。

第一，要反覆無常，不要虔誠的做你正在做的事。

只要養成這個習慣，就能綽綽有餘抵消所有優點帶來的效應，不管那種效應有多大。如果你喜歡不受信任，並且不打算成為對人類最有貢獻的一群人，那麼這帖藥最適合。養成這個習慣，你將永遠扮演寓言裡的那隻兔子，只不過跑得比你快的不再只是一隻優秀的烏龜，而是一群又一群平庸的烏龜，甚至還有些拄拐杖的平庸烏龜。

我必須警告，如果不服用我開出的第一帖藥，即使你最初的條件並不好，可能還不容易過上悲慘生活。我有個大學室友，他以前患有嚴重的閱讀障礙症，現在也是，但他算得上我認識的人中最可靠的。他的生活到目前為止很美滿，擁有出色的太太和子女，掌管某個數十億美元企業。如果你想要避免這種傳統、符合主流文化、有成就的生活，只要你堅持為人可靠，那麼就算你身上所有的缺點加在一起，也不能做到這一點。

說到「目前為止很美滿」這種生活，我忍不住想在這裡引用克洛伊斯的話，來再次強調人類生存狀況「到目前為止」的那一面。克洛伊斯曾經是世界上最富裕的國王，後來淪為敵人的階下囚，就在被活活燒死之前，他說：「我現在才想起歷史學家索倫（Solon）說過的那句話：『在生命沒有結束之前，沒有人的一生能夠稱得上幸福。』」

我為悲慘生活開出的第二帖藥是，盡可能從你自身的經驗獲得知識，盡量別從其他人成功或失敗的經驗中廣泛的汲取教訓，不管他們是古人還是今人。這帖藥肯定能保證你過上悲慘的生活，取得二流的成就。

只要看看身邊發生的事，就能明白拒不借鏡別人的教訓所造成的後果。人類常見的災難全都如此沒有創意：酒後駕車以致身亡；魯莽駕駛造成殘疾；無藥可治的性病；加入毀形滅性的邪教，聰明的大學生被洗腦後變成行屍走肉；由於重蹈前人顯而易見的覆轍而導致生意失敗；還有各種形式的集體瘋狂等等。你若要尋找那條通往因為不小心、沒有創意的錯誤而引起的麻煩道路，我建議你牢牢記住這句現代諺語：「如果你起步時沒成功，你的滑翔遊戲也就玩完了。」

避免廣泛吸收知識的另一種做法是，別去鑽研前輩的最好成果。這帖藥的功效在於讓你得到盡可能少的教育。

如果我再講一個簡短的歷史故事，或許你可以看得更清楚，並更有效過著與幸福無緣的生活。從前有個人，他勤奮的掌握了前人最優秀的成果，儘管開始研究分析幾何的時候，他的基礎並不好，學得非常吃力。最終，他本人取得的成就引起了眾人矚目，他是這樣評價自己的成果：

「如果我比別人看得稍遠一點，那是因為我站在巨人的肩膀上。」

這個人的骨灰如今埋在西敏寺，墓碑上有句異乎尋常的墓誌銘：「這裡安葬著永垂不朽的埃薩克．牛頓爵士」。

我為悲慘生活開出的第三帖藥是，當你在人生戰場上遭遇第一、第二或者第三次挫折時，就請意志消沉，從此一蹶不振吧。因為即使是最幸運、最聰明的人，也會遇到許許多多失敗，這帖藥必定能保證你永遠深陷痛苦的泥淖中。請你千萬要忘記愛比克泰德親自撰寫的墓誌銘中蘊含的教訓：「這裡安葬著愛比克泰德，一個奴隸，身體殘疾，極其窮困，卻蒙受諸神的恩寵。」

為了讓你能過頭腦混亂、痛苦不堪的日子，我所開的最後一帖藥是，請忽略小時候人們告訴我的那個鄉下人故事。

曾經有個鄉下人說：「我只想知道我將來會死在什麼地方，這樣我就可以永遠不去那裡。」大多數人和你們一樣，嘲笑這個鄉下人的無知，忽略那樸素的智慧。如果我的經驗有什麼可供借鏡，熱愛悲慘生活的人，應該不惜任何代價避免採用這個鄉下人的方法。若想獲得失敗，你們應該將這個鄉下人的方法，也是卡森在演講中所用的方法，貶為愚蠢之極、一無是處。

總是反過來想

卡森採用的研究方法是如何把問題反過來想。也就是說要解出X，得先研究如何才能得到非X。偉大的代數學家雅各比用的也是卡森這種辦法，眾所周知，他經常重複一句話：「反過來想，總是反過來想。」

雅各比知道事物的本質是這樣的，許多難題只有在逆向思考的時候才能得到最好的解決。例如，當年幾乎所有人都在試圖修正麥斯威爾的電磁定律，使其符合牛頓的3大運動定律，然而愛因斯坦卻轉了個180度大彎，修正了牛頓的定律，讓其符合麥斯威爾的定律，結果發明了相對論。

做為一個公認的傳記愛好者，我認為假如達爾文是哈佛1986級畢業班的學生，他的成績大概只能排到中等，然而現在他是科學史上的名人。如果你希望將來庸碌無為，那麼千萬不能以達爾文為榜樣。

達爾文能夠取得這樣的成就，主要是因為他的工作方式；這種方式有悖於所有我列出的悲慘法則，而且還特別強調逆向思考：他總是致力於尋求證據來否定已有的理論，無論他對這種理論有多麼珍惜，無論這種理論是多麼得之不易。

相反的，大多數人早年取得成就，然後就愈來愈拒絕新的、反證性的資訊，目的是讓他們最初的結論能夠保持完整。他們變成了菲力浦．威利所評論的那類人：「他們故步自封，滿足於已有的知識，永遠不會去瞭解新事物。」

達爾文的生平展現了烏龜如何可以因極端的客觀態度，而跑贏兔子。在「蒙眼釘驢尾」的遊戲比賽中，這種態度能夠幫助客觀的人，變成唯一沒有被遮住眼睛的選手。

如果你認為客觀態度無足輕重，那就是忽略了來自達爾文的訓誨，也忽略了來自愛因斯坦的教導。愛因斯坦說，他那些成功的理論來自「好奇、專注、毅力和自省」。他所說的自省，就是不停地試驗與推翻他自己深愛的想法。最後，盡可能不要客觀，也就不必為了世俗好處多多而讓步或有負擔，因為客觀態度並不只對偉大的物理學家和生物學家有效，連對管路維修工的工作都有幫助。

因此，如果你認為忠於自己，就是堅持年輕時的所有觀念，那麼不僅將踏上極端無知的道路，還會承受職涯中不愉快的經歷所帶來的痛苦。

這次類似說反話的演講，應該以類似說反話的祝福來結束。這句祝福的靈感來自那首講小狗去多佛的兒歌：「一步又一步（leg over leg）」，下面是我對1986級畢業班同學的祝福：在座諸君，願你們在漫長的人生中，日日以避免失敗為目標而成長。

蒙格語錄 如果你在生活中唯一的成功就是透過買股票發財，那麼這是一種失敗的生活；生活不僅僅是精明的累積財富。生活和事業上的成功，大都來自你知道應該避免哪些事情： 死得太早、糟糕的婚姻等等。 避免邪惡之人，尤其是性感誘人的異性。

窮查理的普通常識（增修版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學作者：查理‧蒙格Charles Thomas Munger出版社：商業周刊出版日期：2019/4/2

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