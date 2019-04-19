供給趨緊及成長疑慮緩解 油價上揚

2019-04-19 08:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四小幅上漲，因石油輸出國組織（OPEC）領導者沙烏地阿拉伯的出口下滑，美國活躍鑽井數下降及原油庫存減少。金價持穩，美元走強抵銷歐洲製造業疲軟對金價的支撐。

布蘭特原油期貨上漲0.35美元或0.49%，結算價報每桶71.97美元。美國原油期貨上漲0.24美元或0.38%，結算價報每桶64.00美元連續第七周上漲。

沙烏地阿拉伯2月原油出口從1月的725.4萬桶下降至697.7萬桶。美國能源資訊署（EIA）數據顯示，美國上周原油、庫存意外減少，為四周來首見。

Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「供給趨緊和需求成長的疑慮消退，推動油價升至五個月高位點。」

不過，美元走強限制油價漲幅；美元走強，使原油對全球買家來說更加昂貴。

金價周四在四個月低點附近持穩，因美元上漲，抵銷歐洲製造業數據疲弱對金價的支撐。

黃金現貨持平，報每英兩1,274.16美元，美國黃金期貨收跌0.1%，報每英兩1,276美元。

RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示：「金價盤中小幅上漲，因歐元區製造業數據疲弱，但美元上揚抑制金價漲勢。」

投資者正密切關注美中貿易談判，消息人士指出，雙方希望6月結束談判達成協議。