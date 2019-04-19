強勁經濟數據推升美元 歐洲製造業疲軟打壓歐元

2019-04-19 08:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



歐洲央行總裁德拉基。路透。 分享 facebook

美元兌歐元周四升至逾一周高點，因數據顯示美國經濟強勁，而歐洲製造業活動疲軟則打壓歐元。

零售數據預示著美國本季的經濟活動增強，亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow模型預測美國第1季GDP成長2.79%； 除日圓外，美元兌其他所有G-10貨幣均上漲。

美國3月零售銷售創一年半來最大增幅，上周美國初領失業救濟金人數降至近50年來的最低水準，反映美國經濟持續強勁。

備受關注的穆勒報告雖然是全球熱門話題，但目前沒有跡象顯示匯市受到影響。

德國4月製造業活動連續第四個月萎縮，法國的製造業前景也不佳，因此歐元區的經濟情勢並不樂觀。

Westpac Banking Corp外匯策略主管Richard Franulovich表示：「美國經濟成長遙遙領先，支持美元。」

投資者持續尋找全球經濟增長放緩後正在回溫。ActivTra des駐倫敦高級分析師Ricardo Evangelista表示：「投資人擔心全球經濟和歐元區的穩健狀況，而歐元的走勢與此密切相關。」

歐洲央行（ECB）總裁德拉基日前提出，如果經濟成長持續放緩，ECB可能會為陷入困境的歐元區經濟提供更多支持。