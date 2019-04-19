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經濟數據、企業財報強勁 美股三大指數收高

2019-04-19 08:04經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國經濟數據強勁，企業財報樂觀，助美股周四上揚。 美聯社
美國經濟數據強勁，企業財報樂觀，助美股周四上揚。 美聯社
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美股周四收漲，三大指數在長周末假期前小幅走高。美國公布經濟數據強勁和一系列樂觀財報，工業股帶領標普500指數上漲。

道瓊工業指數上漲110點或0.42%，至26,559.54點；標普500指數上漲4.58點或0.16%，至2,905.03點；那斯達克指數上漲1.98點或0.02%，至7998.06點。

本周因假期交易日減少，標普500指數結束連續三周周線上漲，道指和那指的周線收高。

Keator Group管理合夥人Matthew Keator表示：「過去幾周市場有些點疲弱，投資人擔心今年的大多數回報都來自年初。」

美國商務部數據顯示，3月零售銷售優於預期，創一年半來最大單月增幅。另外，美國勞工部的數據顯示，上周初領失業救濟金人數降至50年來最低點。

工業類股上漲，因工業企業公布強勁的財報。另外，中國商務部發言人表示，中美貿易談判已經取得進展。

標普500指數成分股企業首季獲利預計較去年同期下降1.7%，這將是2016年以來首次下降。迄今公布財報的77家標普500指數企業中，有77.9%的財報優於市場預期。

對飛機零件的需求持續成長，推升漢威聯合（Honeywell）財報勝預期，該公司還上調全年財測，收盤大漲3.8%。

美國運通上季營收低於分析師預期，但收盤上漲1.7%。

叫車服務公司Lyft下跌1.9%，目前的股價較72美元的發行價低19%。

美國經濟數據強勁，企業財報樂觀，助美股周四上揚。 美聯社
美國經濟數據強勁，企業財報樂觀，助美股周四上揚。 美聯社
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