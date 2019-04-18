瑞信：科技股表面是成長股 骨子裡其實具防禦性

2019-04-18 23:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



科技股長久來被視為「成長型股票」，這類型股票成長潛力大、漲勢一旦發動股價可能猛竄，股價本益比高但風險也高，特別是容易受經濟景氣榮枯循環影響。

財經新聞網站MarketWatch報導，近年來美國科技股行情水漲船高，一些投資人居高思危，擔心一旦經濟急轉直下，景氣從擴張轉為萎縮，企業與消費者開始撙節支出，那麼科技股可能跟著重挫。不過，也有些分析師認為未必會演變成這種情況。

瑞信全球股票策略部主管賈斯威特（Andrew Garthwaite）與其團隊本月就發布報告指出，向來被視為「成長型股票」的科技股，其實也具備「防禦型股票」的若干特質，特別是持有大量現金。

他寫道：「科技股似乎兼具『兩個領域的最佳元素』，隱含某種程度的防禦性。」

賈斯威特指出，科技股最耀眼的特質顯然是成長潛力，例如，美國科技公司多年來營收成長一向比整體市場高出5%至10%。他預期科技公司的成長前景仍亮麗，因為第五代行動通訊技術（5G）興起、更多車輛採用半導體晶片、電池續航力改善促進眾多產業的破壞式創新，這些發展都將為科技業進一步的成長推波助瀾。

許多投資人可能對2000年3月美國科技股泡沫爆破的慘況餘悸猶存，但賈斯威特認為，科技股也具備防禦特質。

賈斯威特指出，第一點是，科技公司手頭上握有大量現金，幾乎可說比其他類股都要充裕。他說：「放眼全球各類股，唯獨科技業擁有淨現金。在信用利差可能擴大（意味信貸環境收緊）之際，我們認為，這是一項重要的優勢。」

第二點是，美國勞動市場吃緊和工資上揚，固然對整體企業獲利能力構成威脅，但賈斯威特認為，「科技業擁有一大優勢，就是規模雖大但聘僱人數卻可以相對的少，使科技業在因應工資上漲方面更有韌性」。