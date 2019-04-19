歐日製造業景氣 沒起色

2019-04-19 01:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區4月經濟痛苦加深，景氣疲態從製造業蔓延至服務業；日本情況也欠佳，4月製造業景氣持續萎縮，只是萎縮幅度趨緩。

IHS Markit公布，歐元區4月製造業與服務業綜合PMI降至51.3，比3月終值51.6「更下一層樓」，遠不如路透訪調經濟學家預估的小增至51.8。PMI被視為衡量經濟穩健度的重要指標，指數滑落但在50以上，意味景氣仍在擴張，但成長減緩。

首席IHS Market經濟學家威廉森說：「PMI尚未進入衰退領域，但正指向經濟成長受抑制，表現乏善可陳，這反映看淡未來展望。」他表示，若維持現況，第2季歐元區國內生產毛額（GDP）成長率可能略低於0.2%，不如路透本月初調查預測的0.3%。

歐元區4月製造業PMI從3月的47.5升到47.8，連續第三個月低於象徵景氣榮枯分界的50，顯示景氣仍在萎縮；服務業PMI從則53.3降到52.5，是1月來最低。威廉森說：「進一步跡象顯示，製造業主導的景氣減緩正蔓延至服務業。」

同日發布的數據顯示，Markit/日經4月日本製造業PMI升至49.5，略優於3月的49.2，但連續第三個月呈現景氣萎縮，反映全球貿易減緩和中國經濟顧慮影響產出與出口訂單。新出口訂單降幅為近三年來最大，顯示全球需求疲軟使日本經濟景氣欲振乏力。

彭博資訊報導，日相安倍晉三的盟友、自民黨籍議員萩生田光一表示，若經濟情勢惡化，政府可能第三度延後調升原訂今年10月調高的消費稅率，為自民黨資深議員首度暗示可能再度延後增稅。