費半指數創高 分析師示警

2019-04-19 01:48 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國科技股近來表現強勢，費城半導體股價18日早盤創歷史新高，顯示投資人對半導體業深具信心。但分析師提醒投資人應居高思危，因股價表現顯然脫離基本面。未來幾周各大半導體業者將陸續公布業績，屆時市場氛圍可能從熱情轉為失望。

由於高通與蘋果達成和解，帶動高通股價17日大漲13%，而高通又是費半指數中權重最高的成分股，使費半指數走強；另外英特爾決定退出5G手機數據機業務，股價也上漲3.5%。

費半指數17日大漲1.6%至1,557.08點，衝上歷史高點，18日早盤續漲0.4%至1,562.60點。那斯達克100指數17日也收漲0.3%，超越去年8月的歷史高點，18日早盤則續漲0.1%。

費半指數已經從去年12月的低點大幅回升45%，但因半導體價格疲軟、且業界庫存量偏高，令股市專家對股價後市表現有所懷疑。南韓三星電子3月已發出獲利警訊，美光發表的獲利展望也低於預測，並表示將減產。德州儀器23日將率先公布第1季業績，成為市場關注焦點。摩根士丹利16日指出，「庫存過剩，需求疲軟，及本益比急升，顯示半導體股未來的投資報酬率將很難看」。德意志銀行分析師塞摩爾指出，今年來整個半導體產業的基本面仍面臨挑戰；投資人雖「顯然非常願意」預期景氣將回升，「但我們預料回升的時機仍不確定」，市場從擔心衰退轉為看好景氣回升的速度超出預期。

Longbow研究機構17日調低對德州儀器等四家半導體公司的股價評估，表示市場對下半年半導體銷售好轉的預期「過度看好」；該公司研究顯示，由於中國及歐洲對半導體的下單額仍不確定，業界庫存量超出預估，及半導體售價再度承受壓力，因此對半導體業景氣復甦持審慎看法。

半導體顧問公司的報告指出，半導體業股價與基本面已經「斷鏈」；股價氣勢洶洶，但產業景氣「仍在泥漿中打滾」。