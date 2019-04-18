堅果價格躍漲 不受美中貿易戰影響

2019-04-18 22:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



全球堅果價格上漲，儘管美中貿易戰導致中國的進口量銳減，但各地進口攀升及天災影響，讓美國堅果出口暢旺。

美國杏仁價格漲抵每磅3.25美元，較去年9-10月躍漲8%。美國生產全球八成杏仁，其中又以加州為生產重鎮。

去年美中貿易戰爆發，杏仁最大進口國中國對美國杏仁課徵50%報復性關稅。加州杏仁商會公布，去年8月至今年2月對中國及香港的出貨量年減25%。然而，交易商表示，美國杏仁的採購量未如預料般劇烈縮減。

截至今年2月，美國杏仁過去七個月來的總出貨量僅下滑1%。儘管對中國出口下滑，但其他國家市場需求升溫，美國國內出貨增加4%，對加拿大及墨西哥出口勁增10%，對東南亞出貨勁揚13%，日本也增加5%以上。杏仁以健康及美膚效果稱著，也是零嘴、甜點及杏仁牛奶原料，備受全球喜愛。

中國則改向澳洲進口杏仁，不受關稅影響且採收季節也不同。

開心果市場也上演同樣故事， 美國的開心果價格上漲6%至每磅4.5美元。美國和伊朗是世界兩大開心果生產地，中國去年對美國開心果加徵45%關稅，美國果農又迎來豐收，兩者加乘理應導致滯銷。但伊朗受氣候不佳影響，產量銳減七成。