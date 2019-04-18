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想找份安穩多金的工作？快學怎麼修理機器人！

2019-04-18 21:09經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

隨著裝配線日益自動化，企業對機器人與自動化系統維修保養人才的需求有增無減。路透
隨著裝配線日益自動化，企業對機器人與自動化系統維修保養人才的需求有增無減。路透
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布魯金斯研究所今年發布的數據顯示，約25%的美國勞工（相當於3,600萬人）未來數十年飯碗可能不保，面臨工作遭機器人取代的命運。但彭博商業周刊報導，自動化固然導致一些工作消失，但同時也將創造出許多工作機會，而且新職務比當生產線作業員穩當、有趣、待遇也較高。

報導指出，隨著工廠裝配線日益自動化，更需要維修保養人員，因此學習如何修理機器人，未來應該不愁沒人僱用。這類工作不需要高級工程學或人工智慧（AI）相關學歷，但仍需要接受一些基本訓練。

先進自動化產業協會（A3）表示，去年美國企業總共購入將近28,500具機器人，高於2017年的大約 24,600具。另據法蘭克福國際機器協會（IFR）統計，2017年美國工業機器人密度，即機器人數目與勞工人數的比率，大約是每萬名勞工設置200具機器人，是中國機器人密度的兩倍左右。美國企業為了保持競爭力，勢必得持續推動自動化。

古德溫學院製造業學程負責人瑟默說：「所有的產業都需才孔急，但需要的是訓練有素的人力。」該校今秋將試辦機器人與自動化人才訓練中心，並於明年初開始正式推出完整學程。不獨古德溫學院，美國其他許多學府也紛紛投資這類培訓計畫，輔導藍領勞工準備迎接自動化時代。

美國知名自行車製造商肯特國際公司（Kent International）執行長卡姆勒表示，工廠自動化不是安裝好機器人後再啟動開關這麼簡單。督導機器碩士學位學程的西北大學教授莫菲說：「機器人和自動化系統故障是司空見慣的事。機器人愈是有用，就愈可能持續不輟在運轉，這意味一旦發生故障，整條製程產線就有停擺之虞。」

卡姆勒說得更直截了當：「若你想讓自己變得真正有價值，學習修理機器人吧。你可能掙得一份真的很豐厚的薪水。」

現年33歲的曼特康表示，三年前，他連工業機器人長什麼樣都不知，但在接受相關訓練後，如今已是密西根州機器人與自動化系統整合公司Inovision的產品工程師。他說：「你可能以為，必須是某個超級天才，才能從事這一行。實際情況完全不是如此。」而且，他說，以美元計的薪資待遇可能超出想像，「若你願意每周工作60至70個小時，並且出差，可能輕易賺到六位數」。

薪水薪資機器人
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