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富士康威州投資恐生變 州長：雇1.3萬人不切實際

2019-04-18 17:27世界日報 記者張聲肇／綜合報導

威斯康辛州州長：富士康在威州創1萬3000工作的目標「不切實際」。 新華社
威斯康辛州州長：富士康在威州創1萬3000工作的目標「不切實際」。 新華社
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威斯康辛州州長艾弗斯(Tony Evers)17日說，郭台銘富士康科技公司在威州創造1萬3000工作機會的目標「不切實際」，州政府正和富士康檢討投資契約。

艾弗斯告訴媒體，州政府正和這家台灣企業協商如何修改契約，因為原契約所處理的設立面板廠等「情況已經不復存在。」

川普總統原本大事吹捧富士康在威州投資案，認為這是「重振美國製造業」的好兆頭。美聯社報導，對富士康來說，則是第一次在亞洲之外的地方投資設廠，但是這一年前宣布的投資計畫，在美國早就受到質疑。

根據富士康和前州長沃克政府的契約，富士康投資100億美元、雇用1萬3000人，州政府將回饋40億元的稅務優惠。當時民主黨人，包括艾弗斯，都批評說條件太優惠了，那是美國史上對外國公司最大的優惠，對威斯康辛州也是。

世界最大的電子產品製造商富士康則鐵口保證，即使建廠規模縮小，它仍能達成原投資額及雇用額這兩大目標。

上個月，富士康宣布今年內開工，蓋第六代工廠，生產手機、平板電腦、電視等面板，不是原來所說蓋十代廠，生產三倍大的面板。

記者問艾弗斯，還認為富士康會在威州雇用1萬3000人嗎？他回答說，既然資方都已經在縮小規模，這是「不切實際」的期盼吧，「目前對我來講實在很難想像」富士康將如數聘用1萬3000人。

至於多少才「切合實際」，他說不上來，唯一確定的是「少於該數」。也因此，原契約就得修改，「我們的目標是，納稅人須受到保護，環保標準須受到保護」，根據縮小規模也縮小稅務優惠才是正途。

艾弗斯認為郭台銘參選總統，不會影響當初郭和沃克簽訂的投資計畫。郭本人為此事，也經常訪問威州。

威斯康辛州州長：富士康在威州創1萬3000工作的目標「不切實際」。 歐新社
威斯康辛州州長：富士康在威州創1萬3000工作的目標「不切實際」。 歐新社
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