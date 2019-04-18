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美國庫存降幅不如預期 油價走低 成長疑慮緩解推升金價

2019-04-18 08:05經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

原油周三小幅下跌，因美國原油庫存降幅不如預期。金價走低，中國經濟數據優於預期，提升風險資產的吸引力。

布蘭特原油期貨下跌0.10美元或0.14%，結算價報每桶71.62美元。西德州原油期貨下跌0.29美元或0.45%，結算價

報每桶63.76美元。

美國能源資訊署（EIA）周三公布的官方數據顯示，美國原油庫存下降140萬桶，降幅不如預期。瑞穗駐紐約的能源期貨主管Bob Yawger表示：「市場預期原油庫存減少300萬桶，但數據顯示並非如此。」

中國經濟穩步增長，緩解全球市場的不安情緒，且美中貿易協定似乎也即將達成，支撐原油價格。SPI資產管理交易主管Stephen Innes表示：「中國數據使需求面受到提振，價格可能繼續走高。」

金價周三下跌，因中國經濟數據緩解全球成長的疑慮，投資人轉向風險較高的資產。

黃金現貨下跌0.2%，至每英兩1,274.15美元，美國黃金期貨收平，報每英兩1,276.80美元。

道明證券大宗商品策略部門主管Bart Melek表示：「中國經濟數據不錯，對全球成長放緩的疑慮得到緩解，提高風險偏好，進而打壓黃金價格。」

金價紐約原油價格
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