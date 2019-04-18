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美元微幅下跌 市場評估財報、貿易談判及中國經濟數據

2019-04-18 07:56經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元周三兌G-10貨幣漲跌互見，投資人正在評估美國企業財報、美中貿易協議前景以及中國優於預期的經濟數據。

DXY美元指數下滑0.04%，報97.009。美元兌歐元周三走軟，因中國經濟成長數據優於預期，提振風險胃納，投資人關注即將公布的歐元區經濟數據。

中國經濟成長扭轉去年走勢，主因財政和貨幣政策收效，上季增速達6.4%，優於分析師預期；投資和消費增速也雙雙回升。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示：「由於中國經濟數據強勁，風險意願似乎在一夜間改善。」投資人正密切關注中國和歐洲的經濟數據，尋找全球經濟成長復甦的跡象。

歐洲周四將公布製造業和服務業採購經理人指數（PMI），這是反映歐洲經濟狀況的指標。歐洲的資金流入狀況持續改善，提振歐元。

澳幣周二下滑，周三反彈，主因中國經濟數據提振，但之後回吐漲幅。紐西蘭元下跌，因數據顯示，今年第1季的年度通膨率放緩，提高未來幾個月降息的可能性。

周三公布的數據顯示，美國2月貿易逆差降至八個月低點，因為來自中國的進口驟降，這在短期內提振了美國總統川普的「美國優先」計畫和首季成長。

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