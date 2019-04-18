財報強勁、醫療保健類股多空交錯 美股微幅下跌

2019-04-18 07:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股三大指數周三小幅下跌，因醫療保健類股走低，抵銷一系列強勁公司財報和良好美中經濟數據的影響。

道瓊工業指數收跌3.12點或0.01%，至26,449.54點；標普500指數收跌6.61點或0.23 ％，至2,900.45點，那斯達克指數下跌4.15點或0.05%，報7,996.08點。

監管疑慮使醫療保健股寫下四個月來最大單日跌幅，下跌2.9%。聯合健康集團、輝瑞和雅培等公司股價全數下滑，拖累標普500指數。

Bell investment Advisors總裁兼首席投資官Jim Bell表示：「企業擔心全民醫保受到的關注，這些公司的執行長反對國會進行討論的方式。投資者人比較青睞那些沒有爭議的產業。」

醫療保健股下跌，使企業財報帶動的漲勢受限。

摩根士丹利財報優於預期，主因削減成本和財富管理業務成長，股價上漲2.6%。聯合大陸控股公司上漲4.7%，該公司財報優於預期，且維持其2019年獲利目標，儘管波音公司的737 MAX仍然停飛。

商用飛機需求強勁，助德事隆繳出亮眼財報，股價上漲4%。

百事可樂第1季受北美市場需求強勁帶動，優於分析師預測，股價上揚3.8%。

分析師預期，標普500指數成分股企業第1季獲利將較去年同期下降1.85t，是2016年以來首次下降。迄今已公布財報的54家標普500指數成分股企業中，79.6%的財報優於市場預期。