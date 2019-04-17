富比世區塊鏈50強 鴻海與HTC榜上有名

2019-04-17 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



富比世雜誌（Forbes）16日首度公布「區塊鏈50強」名單，羅列於相關技術應用走在前端的全球50家大企業，台灣的鴻海與宏達電榜上有名，其他則以金融服務與科技公司為主。

富比世指出，鴻海集團旗下金融平台富金通與中國P2P借貸平台點融網合作推出區塊鏈平台「Chained Finance」，試驗利用區塊鏈簡化供應鏈的交易，並為供應商提供營運資金。Chained Finance據稱很快將能將鴻海與其供應商在區塊鏈平台上連結，利用自家代幣與智慧合約進行彼此的支付與融資。

宏達電則因近期推出區塊鏈智慧手機Exodus 1而入選，這款手機能安全儲存與恢復遺失的比特幣、萊特幣與以太幣，也具有可輕鬆交易加密貨幣的功能，同時還搭載專用網頁瀏覽器，可瀏覽建立在區塊鏈上的網站。

富比世的編輯對「區塊鏈50強」名單的挑選標準為營收或企業估值至少10億美元、在美國有營運事業，且率先採用去中心化帳本技術來滿足營運需求的企業。

然而這份名單顯然缺乏「純」區塊鏈公司，最直接相關的只有區塊鏈軟硬體製造商Bitfury、加密貨幣交易所Coinbase和金融區塊鏈開發業者瑞波公司（Ripple）。