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富比世區塊鏈50強 鴻海與HTC榜上有名

2019-04-17 20:28經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

富比世雜誌（Forbes）16日首度公布「區塊鏈50強」名單，羅列於相關技術應用走在前端的全球50家大企業，台灣的鴻海與宏達電榜上有名，其他則以金融服務與科技公司為主。

富比世指出，鴻海集團旗下金融平台富金通與中國P2P借貸平台點融網合作推出區塊鏈平台「Chained Finance」，試驗利用區塊鏈簡化供應鏈的交易，並為供應商提供營運資金。Chained Finance據稱很快將能將鴻海與其供應商在區塊鏈平台上連結，利用自家代幣與智慧合約進行彼此的支付與融資。

宏達電則因近期推出區塊鏈智慧手機Exodus 1而入選，這款手機能安全儲存與恢復遺失的比特幣、萊特幣與以太幣，也具有可輕鬆交易加密貨幣的功能，同時還搭載專用網頁瀏覽器，可瀏覽建立在區塊鏈上的網站。

富比世的編輯對「區塊鏈50強」名單的挑選標準為營收或企業估值至少10億美元、在美國有營運事業，且率先採用去中心化帳本技術來滿足營運需求的企業。

然而這份名單顯然缺乏「純」區塊鏈公司，最直接相關的只有區塊鏈軟硬體製造商Bitfury、加密貨幣交易所Coinbase和金融區塊鏈開發業者瑞波公司（Ripple）。

富比世這份區塊鏈前50強企業還包含花旗、摩根大通、瑞銀、Visa、富達等15家銀行和金融服務業者，反映金融業對區塊鏈技術的應用最積極，第二常見領域則是供應鏈。亞馬遜、Google和IBM等大型科技公司也榜上有名，至於啤酒製造商安布英博、航運龍頭馬士基、零售巨擘沃爾瑪也積極尋求將區塊鏈用於內部用途。

鴻海與宏達電獲富比世選為「區塊鏈50強」。 路透
鴻海與宏達電獲富比世選為「區塊鏈50強」。 路透
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富比世區塊鏈技術沃爾瑪
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