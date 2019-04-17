還沒死心？路透說蘋果與供應商洽談供應自駕車感測器

2019-04-17 20:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



路透報導，三名知情人士透露，蘋果公司已和至少四家潛在供應商洽談供應下一代光學雷達感測器（lidar sensors）事宜，準備用於自駕車，而蘋果在評估這些公司的光達感測器技術的同時，仍在著手研發自己的相關技術。

路透指出，這提供最新的證據，證明蘋果對參與自駕車研發競賽仍不死心，之前媒體盛傳蘋果祕密研發自駕車的「泰坦計畫」（Project Titan）已大幅縮編。知情人士說，蘋果目前與潛在供應商的商議聚焦於下一代光達，這種感測器能提供3D道路檢視。

三名消息來源指出，蘋果此刻尋求比現有技術體積更小、成本更便宜、且更容易量產的光達裝置。他們表示，蘋果訂的標準非常高，要求必須具有「革命性的設計」。三人都拒絕透露蘋果究竟是找上哪幾家公司洽談。

路透報導指出，積極物色或自行研發光達感測器技術，意味蘋果想要發展出全套的自駕車導引硬體供應鏈，且正快馬加鞭與汽車製造商和投資人競逐可能具有贏相的技術。

現有的光達系統，包括蘋果自駕測試車隊上安裝的Velodyne裝置，運用雷射光脈衝呈現出車身周遭環境的影像，但這種系統動輒要價10萬美元，且須用機械零件驅動雷射掃瞄器來回掃視路面，這使整個系統顯得太笨重，若用於大量生產的車可能容易故障。但正因這些缺點尚待克服，已有10億美元的資金注入數十家新創公司與成熟公司，爭先開發更小、更便宜、更堅固的光達。

在下一代光達吸引蘋果注意力的同時，這家iPhone製造商也正大幅擴路測人力，包括從特、斯斯拉和Google挖角重要技術人員。

至於蘋果「泰坦計畫」的目標究竟是打造自己的電動車，還是供應自駕車所需的軟體和硬體要素，同時與合作夥伴共同開發整部車，目前仍不得而知。

不過，路透指出，從蘋果對光達系統有興趣可斷定，蘋果想要控制感測器、電腦和軟體的感知模組（perception stack），藉以驅動一輛自駕車，無論自駕車本身是由誰製造。

同時，消息人士說，蘋果公司內部據信也在研發自己的光達感測器。

Google母公司Alphabet旗下的Waymo也採取類似路線，一面組裝感測器和電腦系統，一面簽約向飛雅特克萊斯勒購車。