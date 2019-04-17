路透：蘋果CEO庫克打電話給郭董 關心選總統一事

2019-04-17 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



根據路透台北記者的報導，鴻海集團董事長郭台銘表態參選總統，已引發國際事業合作夥伴的關切，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）。

報導指出，一名知悉情況的鴻海公司內部人士透露，庫克昨天（16日）已聯繫郭董。他表示，庫克與郭台銘是二、三十年的朋友，而且鴻海是蘋果產品的主要代工廠，打來關切是很正常的。

另一方面，報導也說，鴻海員工對郭董可能角逐2020總統大選樂觀其成。由於鴻海集團旗下各個事業群都獨立運作，日常營運皆由專業經理人來負責，所以即使郭台銘辭去董事長一職，也不會對公司營運造成影響。例如集團旗下夏普、亞太電信、香港上市的鴻騰，分別由戴正吳、呂芳銘、盧松青管理。

多名鴻海人士告訴路透記者，近期郭台銘有意參選總統的新聞佔領媒體版面，他們就當「看韓劇」，大家還是正常工作，公司也是運作如常。由於郭台銘一向採取嚴格治理方式，大部分員工對他又敬又畏。一名鴻海人士打趣表示，「最好老大選上，我們就可以安靜四年」，而要把老大推上總統，一定會當最好的助選員。