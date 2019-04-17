親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融首扛三棒就猛打賞 第4打席首轟出爐

外籍乘客逼長榮空姐擦屁股 3月在蘇美島因病過世

日本調查：半數在日外國人曾受日本人歧視

2019-04-17 18:02聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

由大學生等組成的「反種族主義信息中心（ARIC）」16日公佈一分問卷調查，結果顯示半數的外籍留學生與勞動者中曾受到歧視，其中尤以打工場所受到客人與同事歧視的情況最為嚴重，包括「討厭外國人收銀」、「不許說日語以外的語言」等。

共同社報導，這份調查是今年2至3月在東京都新宿區JR高田馬場站與新大久保站周邊實施，這兩站都是外國人居住密集的地區，總共340人接受調查，包括285名留學生。結果顯示，100人表示曾受到職場歧視、另有67人表示曾在職場以外其他場合受到歧視，合計占受訪者的49.1%。

職場歧視的部分，有43人答覆曾受到客人歧視，在藥妝店打工的一名尼泊爾男性表示，曾被說討厭外國人收銀；在酒吧工作的中國大陸籍女性也表示，曾因為算錯賬，被誣指拿錢。另有31人表示受到上司或同事的歧視。一名在便利商店工作的中國大陸籍員工，用中文向中國大陸客人指路時被斥責上班時間不許說中文。共有20人表示，曾被禁止使用母語。

職場以外受到的歧視多為被拒入住公寓、謝絕入店等。但調查也顯示，無人因此前往行政部門進行諮詢。

ARIC代表梁英聖16日在一橋大學舉行記者會，他表示，許多人受到了歧視，但基本上都是忍氣吞聲的狀態。他們呼籲學校應位外籍留學生採取行動、或設立向行政部門反映的渠道，並主張政府應該對歧視現狀展開調查。

共同社指出，日本4月新設在留資格，開始擴大接納藍領外籍勞動者，這份調查也暴露出，諮詢窗口不夠完善、普及，存在許多待解課題。

職場留學生
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

美國衰退新警訊！貨運業訂單、里程數下滑

2019-04-17 15:13

不只賣巧克力 Godiva要在全球開2,000家咖啡連鎖店

2019-04-17 14:22

紐西蘭超市捨棄包裝 蔬果銷量反增

2019-04-17 18:06

影／動漫迷快來！日本關西淡路島推火影忍者樂園

2019-04-17 16:33

英特爾不玩了！宣布退出5G數據晶片業務

2019-04-17 14:36

蘋果高通和解 明年有望推5G手機

2019-04-17 14:36

蘋果、高通 世紀大和解 撤銷全球訴訟

2019-04-17 14:35

Nokia想在美中之間左右逢源 超越華為成電信設備一哥

2019-04-17 13:39

印度獨特的民主嘉年華！能和政治偶像自拍比聽政見更重要

2019-04-17 13:13

Google傳在印度配合封鎖 TikTok 字節跳動發展受阻

2019-04-17 11:28

含礦藏油的邊境市場 投資新聖地在這

2019-04-17 10:57

T-Mobile和史普陵特併購案 傳美司法部有疑慮

2019-04-17 09:29

蘋果高通才剛和解 英特爾宣布退出5G智機數據晶片市場

2019-04-17 08:04

經濟解析／蘋果和高通前嫌盡釋 究竟對誰最有利？

2019-04-17 07:21

企業財報助美股走高 與蘋果和解 高通股價飆漲23%

2019-04-17 06:56

高通和蘋果意外和解 同意在全球放棄一切訴訟

2019-04-17 06:24

財報季火力全開 美股收高

2019-04-17 05:00

權力遊戲最終章…HBO危機

2019-04-17 03:06

投資人押寶標普500續漲

2019-04-17 03:04

景氣減緩…油價漲幅受限

2019-04-17 03:04

品牌圈粉 大玩「冰火」題材

2019-04-17 03:04

美銀獲利創高 股價卻走軟

2019-04-17 03:03

Fed官員看利率 明年底前不變

2019-04-17 02:55

非洲電商巨擘Jumia 在美掛牌上市

2019-04-17 02:18

歐洲經濟萌綠芽 瑞銀、大摩看漲歐元

2019-04-16 23:28

浴火重生 希臘經濟回春 公債殖利率降至14年新低

2019-04-16 21:55

經濟前景淡 全球股市還能漲多久？

2019-04-16 21:37

席勒：川普連任美股將續漲 並任命更聽話的人掌Fed

2019-04-16 21:28

愈禁愈熱 華為已取得全球半數5G訂單

2019-04-16 18:31

追趕台積電腳步 三星也完成5奈米製程研發

2019-04-16 17:09

假造汽車排放數據 福斯前總裁遭起訴

2019-04-16 16:39

亞洲科技業 搶攻純網銀

2019-04-15 23:54

南韓純網銀業者 面臨兩大挑戰

2019-04-15 23:51

高爾夫傳奇 伍茲經濟學翻紅

2019-04-15 23:50

美股上周量能急凍

2019-04-15 23:45

行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！

2019-04-12 17:01

美國專利制度前瞻：審查效率明顯提升 但外國勢力也日益壯大

2019-04-12 08:46

專利全球對決高通 蘋果公司一輸再輸 繼續「耍賴」恐得不償失？

2019-04-11 15:21

全球強股英雄榜讓人驚艷 中國股市表現最強

2019-04-11 14:47
看更多

熱門文章

聖母院起火前拍到「最後超暖照」 19萬名網友幫她尋人

2019-04-17 10:33

蘋果高通才剛和解 英特爾宣布退出5G智機數據晶片市場

2019-04-17 08:04

除了聖母院 世界8地標雷劈砲打火焚 最慘的是她…

2019-04-17 10:00

高通和蘋果意外和解 同意在全球放棄一切訴訟

2019-04-17 06:24

關鍵15-30分鐘！消防員如何保住聖母院？

2019-04-17 08:50

脖子「喀」一聲…23歲女躺床看電視 動脈破裂左側癱瘓

2019-04-17 11:00

巴黎聖母院遇火劫 神父英勇衝火場搶救荊棘冠冕

2019-04-16 22:57

聖母院沒被德軍炸成碎片 卻毀於和平年代

2019-04-16 21:42

聖母院火災警報器響兩次 錯失黃金23分鐘…火勢一發不可收拾

2019-04-17 09:28

聖母院大火 疑包商不小心引起

2019-04-16 22:15

經濟解析／蘋果和高通前嫌盡釋 究竟對誰最有利？

2019-04-17 07:21

美中貿易協定若採對等機制 中國將「球員兼裁判」

2019-04-17 07:56

富豪捐款助聖母院重建 已逾百億

2019-04-16 22:35

網瘋傳「散光圖」 網友驚呼：原來我的世界跟大家不一樣

2019-04-17 13:45

權力遊戲最終章…HBO危機

2019-04-17 03:06

月球愈來愈擁擠 全球各大車廠爭相登月

2019-04-16 19:42

巴黎聖母院大火 尖塔倒塌 重建恐花數十年

2019-04-17 00:36

財報季火力全開 美股收高

2019-04-17 05:00

科學家透露 女性比男性更擅於隱藏不忠

2019-04-17 15:14

祝融肆虐巴黎聖母院 文化部長：最珍貴文物無恙

2019-04-16 22:44

影／麻疹疫情大爆發 世衛示警：全球首季病例激增

2019-04-17 12:26

影／災後重回聖母院內部 這些古蹟文物救下來了

2019-04-17 13:41

六華人乘客被美航趕下機？起因與繫安全帶有關

2019-04-17 15:08

企業財報助美股走高 與蘋果和解 高通股價飆漲23%

2019-04-17 06:56

日改口F-35A故障迫降7次非3次 戰機失事一周仍未尋獲

2019-04-17 08:08

這個商標名稱不雅 大法官辯論就是不願說口

2019-04-16 23:52

考古界突破！巨石陣材料從何來 東歐愛琴海漂泊而至

2019-04-17 13:07

蘋果執行長庫克：我們會捐款助重建聖母院

2019-04-16 23:19

美中5G角力升溫 搶主導權

2019-04-17 02:57

美國衰退新警訊！貨運業訂單、里程數下滑

2019-04-17 15:13

Uber司機拒載女大生墮胎 竟半路把人趕下車

2019-04-17 12:22

人小志氣高！看她如何以11歲之姿成為執行長

2019-04-17 14:26

聖母院祝融肆虐 法富豪地方政府捐款5億歐元

2019-04-16 20:56

波音737 Max復飛有望 FAA確認軟體升級「適操作」

2019-04-17 10:21

Fed官員看利率 明年底前不變

2019-04-17 02:55

聖母院大火最英雄是他 火場救出耶穌受難荊棘冠

2019-04-17 17:40

巴黎聖母院大火 企業響應助重建

2019-04-17 03:08

聖母院大火效應 「鐘樓怪人」衝上亞馬遜暢銷書榜首

2019-04-16 22:02

星耀樟宜正式開放 新加坡樟宜機場新地標

2019-04-17 14:17

路透：蘋果CEO庫克打電話給郭董　關心選總統一事

2019-04-17 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top