日本調查：半數在日外國人曾受日本人歧視

2019-04-17 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



由大學生等組成的「反種族主義信息中心（ARIC）」16日公佈一分問卷調查，結果顯示半數的外籍留學生與勞動者中曾受到歧視，其中尤以打工場所受到客人與同事歧視的情況最為嚴重，包括「討厭外國人收銀」、「不許說日語以外的語言」等。

共同社報導，這份調查是今年2至3月在東京都新宿區JR高田馬場站與新大久保站周邊實施，這兩站都是外國人居住密集的地區，總共340人接受調查，包括285名留學生。結果顯示，100人表示曾受到職場歧視、另有67人表示曾在職場以外其他場合受到歧視，合計占受訪者的49.1%。

職場歧視的部分，有43人答覆曾受到客人歧視，在藥妝店打工的一名尼泊爾男性表示，曾被說討厭外國人收銀；在酒吧工作的中國大陸籍女性也表示，曾因為算錯賬，被誣指拿錢。另有31人表示受到上司或同事的歧視。一名在便利商店工作的中國大陸籍員工，用中文向中國大陸客人指路時被斥責上班時間不許說中文。共有20人表示，曾被禁止使用母語。

職場以外受到的歧視多為被拒入住公寓、謝絕入店等。但調查也顯示，無人因此前往行政部門進行諮詢。

ARIC代表梁英聖16日在一橋大學舉行記者會，他表示，許多人受到了歧視，但基本上都是忍氣吞聲的狀態。他們呼籲學校應位外籍留學生採取行動、或設立向行政部門反映的渠道，並主張政府應該對歧視現狀展開調查。

共同社指出，日本4月新設在留資格，開始擴大接納藍領外籍勞動者，這份調查也暴露出，諮詢窗口不夠完善、普及，存在許多待解課題。