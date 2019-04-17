紐西蘭超市捨棄包裝 蔬果銷量反增

2019-04-17 18:06 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



超市業者貫徹環保，荷包也跟著飽飽。紐西蘭1間連鎖超市日前開始推動不使用塑膠包裝與托盤等措施，結果發現反而讓蔬果銷量成長3倍。對此，超市負責人認為，讓消費者直接與蔬果接觸，能讓消費者更體會到產品的質感，提高購買意願。

親聞蔬果味道

據《Treehugger》報導，這家位於基督城新世界超市（New World）負責人邦德表示，捨棄包裝後，大幅改變了消費者的購物體驗，他指出，「當我們推出新的貨架時，消費者都大吃一驚。這令我聯想到小時候去買水果還可以聞到水果的味道，但當我們改用塑膠包裝，雖然達到衛生目的，但卻剝奪了那種感受與體驗的機會。」

在超市產業工作30年的邦德也指出，這次作法上的改變從消費者那裡獲得的正面回饋是絕無僅有。

據《紐西蘭先驅報》報導，邦德指出，「透過逐年觀察，在我們推出這個構想後，我們發現青蔥銷售量增加300％， 雖然應該還有其他因素造成，但我們也注意到其他蔬菜，例如牛皮菜與蘿蔔也都有類似成長。」

捨棄塑膠包裝

目前另一家新世界超市，也在實驗讓消費者攜帶容器購買肉類與海鮮。這家位在豪威克的門市主管強斯指出，「接受度雖然很慢，但我們決心去執行這次實驗。」

目前紐西蘭多數超市已不再提供單次性塑膠袋，因為去年當地政府同意在今年7月起將強制要求所有零售業不得提供。全球每年生產3億噸塑膠，一半僅用一次就被扔掉，只有9％回收再利用。紐西蘭每年約有25萬噸塑膠垃圾進入掩埋場，其中大部分也會進入水道再進入海洋。

【更多精采內容，詳見 】