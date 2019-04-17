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國際鐵礦砂期貨盤中重挫3%　因淡水河谷將重啟巴西礦場

2019-04-17 17:34經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

國際鐵礦砂期貨17日重挫，因巴西礦業巨擘淡水河谷（Vale）表示，將在72小時內重啟一座礦場，消息舒緩市場對鐵礦砂供應短缺的疑慮，而且淡水河谷的復產行動還可能彌補澳洲鐵礦砂業者的供應缺口。

在新加坡交易的鐵礦砂期貨價格17日盤中重挫達3%，原因是巴西一名法官判決允許淡水河谷恢復利用在當地的三座尾礦壩，讓Brucutu礦場有望重啟運作。消息傳出後，在澳洲的礦商股價也應聲重挫。

淡水河谷（Vale）宣布72小時內將重啟巴西Brucutu礦場。 路透
淡水河谷（Vale）宣布72小時內將重啟巴西Brucutu礦場。 路透
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