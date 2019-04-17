國際鐵礦砂期貨盤中重挫3% 因淡水河谷將重啟巴西礦場

2019-04-17 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



國際鐵礦砂期貨17日重挫，因巴西礦業巨擘淡水河谷（Vale）表示，將在72小時內重啟一座礦場，消息舒緩市場對鐵礦砂供應短缺的疑慮，而且淡水河谷的復產行動還可能彌補澳洲鐵礦砂業者的供應缺口。