郭台銘選總統 日經：鴻海經營必受影響
鴻海集團董事長郭台銘今（17）日下午正式宣布投入國民黨黨內初選，角逐2020年總統大選。不過，日經新聞表示，如果以獨斷經營聞名的郭台銘因參選總統而從鴻海卸任，必定將對鴻海的營運造成影響。
日經新聞報導，1974年成立鴻海的郭台銘，在他這一代就將鴻海打造成年營收19兆日圓的世界級企業，是經過一番刻苦努力才獲得成功的經營者。熱衷政治的他，長久以來一直被討論參選總統的可能性，但也一直被認為實現的可能性很低。這是因為如果他真的參選，從企業治理的角度來看，他勢必得卸下他的董事長職位。
鴻海雖然在2016年收購了夏普，但為了轉型至高附加價值的自主品牌所進行的策略，卻遲遲未能如願發展。如果郭台銘在此時卸任，可能對鴻海及夏普等整體集團的經營帶來混亂。
日經引述鴻海相關人士表示，郭台銘似乎是受到商人出身的美國總統川普刺激，才有想參選總統的打算。鴻海過去靠著郭台銘涉身政治獲取經濟利益的手腕實現成長。有分析認為，郭台銘或許是認為，若自己成為總統，將能透過「川普式的交易」為台灣帶來利益。
郭台銘與中國政經界關係深厚，他在2013年一場中國國家主席習近平也出席的會議上，被習近平稱呼為「老朋友」。另一方面，他在2017年與川普在美國白宮的一場會面上，也敲定了對美國的大型投資，並談成了巨額的補貼。
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