郭台銘選總統 日經：鴻海經營必受影響

2019-04-17 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



鴻海集團董事長郭台銘今（17）日下午正式宣布投入國民黨黨內初選，角逐2020年總統大選。不過，日經新聞表示，如果以獨斷經營聞名的郭台銘因參選總統而從鴻海卸任，必定將對鴻海的營運造成影響。

日經新聞報導，1974年成立鴻海的郭台銘，在他這一代就將鴻海打造成年營收19兆日圓的世界級企業，是經過一番刻苦努力才獲得成功的經營者。熱衷政治的他，長久以來一直被討論參選總統的可能性，但也一直被認為實現的可能性很低。這是因為如果他真的參選，從企業治理的角度來看，他勢必得卸下他的董事長職位。

鴻海雖然在2016年收購了夏普，但為了轉型至高附加價值的自主品牌所進行的策略，卻遲遲未能如願發展。如果郭台銘在此時卸任，可能對鴻海及夏普等整體集團的經營帶來混亂。

日經引述鴻海相關人士表示，郭台銘似乎是受到商人出身的美國總統川普刺激，才有想參選總統的打算。鴻海過去靠著郭台銘涉身政治獲取經濟利益的手腕實現成長。有分析認為，郭台銘或許是認為，若自己成為總統，將能透過「川普式的交易」為台灣帶來利益。