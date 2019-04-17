金融時報：郭董選總統 會像川普掀起政壇大震撼

2019-04-17 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



台灣首富鴻海集團董事長郭台銘考慮參選台灣總統的消息傳出後，外國煤體紛紛報導此事，倫敦金融時報指出，郭董若選總統，可能在台灣政壇掀起大震撼，一如同房地產大亨川普從政並入主白宮後在美國政壇颳起旋風一般，且將觸動世界電子代工一哥鴻海集團內部重大變化。

金融時報記者Kathrin Hille撰文指出，郭台銘是白手起家的富豪，一手打造鴻海集團，旗下富士康在中國大陸偌大的廠區為蘋果公司組裝大多數的iPhone，若郭董明年1月參選台灣總統，兩岸關係可能成為一大選舉議題，以郭台銘與大陸商業關係密切來看，引發爭議的程度或許不下於川普的商業利害關係。

富士康表示，郭董希望把公司營運管理交棒給新世代領導人，「並以董事長身分持續提供策略性指示和指導」，但未詳述郭台銘何時會退出日常營運管理事務，或是否將卸下目前擔任的董事長職務。

金融時報指出，現年68歲的郭台銘1974年以7,500美元創立鴻海，如今這家公司聘僱將近100萬人。旗下的富士康早在1988年就在大陸深圳開設第一座大陸工廠，是最早一批到對岸設廠的台商之一，如今在大陸設有十餘座廠，當地雇員至少50萬人。

目前富士康逾半數營收倚賴蘋果，如今隨iPhone銷售減緩也連帶受衝擊。智慧手機需求觸頂，科技業景氣普遍降溫，也使富士康面臨挑戰。

里昂證券（CLSA）亞洲科技研究主管巴拉特（Nicolas Baratte）說：「鴻海是一家精明的加工公司，極擅長成本控制和壓低價格，但他們被一款占營收55%的產品給綁住，生產該產品需要眾多人力，而且生產作業不易自動化。」

過去一年來，許多在全球科技硬體供應鏈占有一席之地的台廠加速把製造業務轉出中國大陸，例如伺服器製造商廣達就把部分業務遷回台灣，其餘業務轉往北美；蘋果供應商緯創在印尼組裝，且正評估在印度和越南生產。

富士康則預定今年開始在印度量產iPhone，並在越南擴產。