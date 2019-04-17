影／動漫迷快來！日本關西淡路島推火影忍者樂園

2019-04-17 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本動漫主題園區又多一個。4月20日在淡路島的二次元之森公園內，「NARUTO&BORUTO 忍里」即將開幕。

「NARUTO&BORUTO 忍里」是以動漫火影忍者、火影新世代為主題的樂園，一進入園區就能看到刻有木葉村歷代村長模樣的巨大火影岩。園區內到處都有火影忍者的人物，讓人快門按不停，有動漫迷特地大玩變裝；業者更邀請到動漫中負責配音的聲優，讓每位忍者「原音重現」。園區內也導入AR技術，只要掃描QR CODE，在指定位置擺出火影忍者裡人物的經典動作拍照，就能出現忍術特效。連用餐區也重現動漫中的一樂拉麵。

園區內分成天之卷、地之卷的闖關遊戲，要靠智力與體力闖關，每完成一卷闖關任務，便能拿到一條手環紀念品，兩條手環一黑一白，分別寫有「刃」、「心」，合在一起就是忍。全部闖關完畢，還能將自己的模樣投射在火影岩上，讓粉絲十分驚喜，不過，投影模樣不對外公開，是闖關成功者獨享的勝利果實。