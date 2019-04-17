Nokia想在美中之間左右逢源 超越華為成電信設備一哥

2019-04-17 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



1990年代的行動電話霸主諾基亞（Nokia）盛極而衰，一度幾乎消失，但目前已轉型為全球性的電訊設備製造商，也正試圖在美國和中國擴張，超越華為、愛立信，躍身市場一哥。

Nokia並非首度徹底轉型，這家公司在1865年成立時是家伐木、造紙公司，經過了一個世紀，公司把觸角延伸至向膠和電子產品，生產膠鞋、輪胎、防毒面具和電腦；1980年代，Nokia進軍行動通訊設備和手機，最受歡迎的產品包括Nokia 3310手機，此後直到2000年持續在全球行動電話市場擁有逾30%的市占率，2008年時高達近40%。

然而，智慧手機的問世讓Nokia的命運急轉直下，蘋果i Phone和使用安卓系統的裝置迅速竄起；儘管Nokia後來也推出智慧手機，但評價不佳，2013年賣出手機事業，轉向電信設備領域。2015年，Nokia以170億美元買下法國競爭對手Alcatel-Lucent，成為電信設備產業的要角之一。

美國與中國已展開科技霸權爭奪戰，美國當局以安全疑慮為由禁止華為設備在美銷售，川普政府也力促盟國加入圍堵華為陣營。

全球各國準備把無限通訊系統升至高速5G之際，Nokia的商機湧現，也把握美國封鎖華圍的機會，主動向無線電信商推銷自家產品。Nokia執行長蘇里（Rajeev Suri）表示：「如果沒有安全的5G系統，重要商業機密如飛機創新、藥物配方、電動車的電路圖，都可能不保。」

Nokia一方面協助美國打壓華為，另一方面卻尋求拓展中國市場，透過與中國國營企業的合資公司，在大中華區聘僱約1.7萬名員工，約為芬蘭聘僱人數的三倍。目前，Nokia在大中華區已有一家工廠和六所研發設施。蘇里指出：「我們希望成為中國的朋友。」

蘇里曾表示，目標是成為中國最大外國供應商；Nokia去年在中國的營收約占總營收21億歐元的10%。

Nokia這種兩面討好的手法，和冷戰年代波蘭面對歐洲國家和蘇聯時的戰略立場相同。這種策略目前看來已有成效，去年7月，Nokia和中國移動簽下價值最高11億美元的設備及服務合約；三周之後，Nokia和T-Mobile US敲定了35億美元的5G設備與服務合約。

Nokia執行長蘇里表示：「外界或許可以挑剔我們的一兩項產品，但整體來說，本公司非常有競爭力。」

不過，Nokia想要趕上華為，仍有不小的差距。華為約20年前即已開始擴張海外市場，透過價格低廉、品質穩定的產品在開發中國家立足，接下來更開始搶佔西方國家市場。通訊商指出，華為硬體更新速度比Nokia早好幾個月，價格更是有競爭力。