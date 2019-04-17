供給緊縮疑慮推升油價 經濟數據強勁令金價走低

2019-04-17 08:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二上漲，主因供給緊縮的疑慮升高，但石油輸出國組織（OPEC）減產行動的不確定性限制漲幅；金價走低，因經濟數據強勁提升風險胃納，美元走高也打壓金價。

布蘭特原油期貨收漲0.54美元或0.76%，結算價報每桶71.72美元。西德州原油期貨上漲0.65美元或1%，結算價報每桶64.05美元。

利比亞內戰可能使該國原油供給下滑；美國伊朗和委內瑞拉的制裁，也已導致石油出口減少。Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「全球供給下降的速度與市場預期快，令供需失衡。委內瑞拉供應持續減少、OPEC的減產也將發揮作用。」

然而，俄羅斯是否願意堅持OPEC主導的減產，以及美國庫存增加的預期，限制油價漲勢。

黃金周二下跌1%，跌至今年以來最低水準，主因強勁經濟數據提振高風險資產的需求，美元走強也拖累金價。

黃金現貨下跌1.1%，報每英兩1,273.91美元；美國黃金期貨下跌1.1%%，報每英兩1,277.20美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「未來幾天金價可能面臨更多壓力，特別是隨著企業財報，股市將繼續走強。中國強勁的經濟數據和美國就業報告優於預期，也使金價承壓。」

投資者現在正在等待中國國內生產總值(GDP)數據，以進一步了解全球經濟增長。Bob Haberkorn說：「如果數據在6%以下，就足以提振金價。」