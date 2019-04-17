台股ADR除友達外全漲 台積電再漲0.9%；費半大漲

2019-04-17 07:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR除友達外全漲，大致反映台股漲跌，台積電再漲0.9%，較台北交易股票溢價3.3%。

美股周二小幅上揚，主因企業財報樂觀，但醫療保健類股下跌限制漲幅。三大指數全面收漲，標普500指數逼近去年9月創下的紀錄高點。

高通和蘋果意外同意結束兩年來為了技術專利授權費而掀起的訴訟大戰，受此消息激勵，高通收盤股價應聲飆漲23%。費城半導體指數大漲3.2%，再創歷史新高。

道瓊工業指數收漲67.89點或0.26%，報26,452.66點；標普500指數收漲1.48點或0.05%，報2,907.06點，那斯達克指數收漲24.21點或0.3%，報8,000.23點。

台灣加權股價指數昨天上漲52.25點收10,927.85，台積電漲0.6%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 70.22 +0.66 71.00 -1.10

友達 AUO 11.48 -0.27 11.30 1.61

中華電 CHT 109.76 +1.08 110.00 -0.22

台積電 TSM 265.51 +0.94 257.00 3.31

聯電 UMC 11.98 +0.52 12.10 -1.02

資料來源：彭博