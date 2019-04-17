經濟解析／蘋果和高通前嫌盡釋 究竟對誰最有利？

2019-04-17 07:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



蘋果和高通意外同意結束兩年來為了技術專利授權費而掀起的訴訟大戰，這樣的和解究竟誰受益最大。不妨從股價反應來看：

雙方既然和解，高通也將結束對鴻海在內台灣蘋果供應商的所有訴訟。

●高通受益最大

高通股價飆漲23%，創下1999年來最大單日漲幅。

高通表示，開始向蘋果出貨晶片以後，預料每股盈餘可提升2美元。Stifel Nicolaus證券分析師 Kevin Cassidy指出，由此預測以及粗估iPhone採用高通數據晶片的數量來看，高通並未在每支iPhone的授權費上做重大讓步。「看來高盛在這次對抗中獲勝」。Susquehanna 金融集團分析師 Christopher Rolland說，對高通「是大勝」。

●蘋果也有好處

蘋果股價收盤微跌0.01%收199.25美元。

彭博指出，和解對蘋果也有好處，有助蘋果避免在5G發展上落後。蘋果目前的數據晶片供應商英特爾（Intel）尚在開發5G晶片，如此和解讓iPhone有機會趕上三星電子。三星電子目前在市面上已銷售採用高通晶片支援5G技術的新款手機。

對華為也有影響，華為和高通也在授權金上有爭議。分析師認為，華為相當關注此官司的進展，做為日後討價還價的依據。

●英特爾受到傷害不大

消息公布後，英特爾股價由大漲2.1%，一度由紅翻黑，但收盤仍漲0.8%。

彭博行業研究（BI）分析師認為，此和解對英特爾是一大打擊。但Lynix證券策略師認為，蘋果並未急於推出5G手機，未來未必成為高通的「重大買家」，Lynix認為，英特爾大跌將是買點，理由是英特爾在對蘋果的數據晶片銷售上，即使單就營業利益而言，也大約是損益兩平，因此，「若英特爾在蘋果的市場流失給高通，我們認為對英特爾反倒是利多」。