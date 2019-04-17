企業財報助美股走高 與蘋果和解 高通股價飆漲23%

2019-04-17 06:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二小幅上揚，主因企業財報樂觀，但醫療保健類股下跌限制漲幅。三大指數全面收漲，標普500指數逼近去年9月創下的紀錄高點。

高通和蘋果意外同意結束兩年來為了技術專利授權費而掀起的訴訟大戰，受此消息激勵，高通收盤股價應聲飆漲23.21%。

道瓊工業指數收漲67.89點或0.26%，報26,452.66點；標普500指數收漲1.48點或0.05%，報2,907.06點，那斯達克指數收漲24.21點或0.3%，報8,000.23點。

美國銀行、嬌生、貝萊德、聯合健康集團其他公司的財報都優於分析師預期，不過這些公司的股價漲跌互見。

嬌生財報優於市場預期，主因製藥部門的銷售成長，股價上漲1.1%。聯合健康集團第1季獲利優於預期，且上調2019年財測，但股價仍挫跌4%，主因監管方面的疑慮。競爭對手Anthem和信諾集團也走低，分別下跌6.8%和7.8%。

美國銀行營收不如預期，但因削減成本和貸款成長，獲利優於預期，股價上漲0.1%。貝萊德財報強勁，第1季吸引650億美元的新資金，股價上漲3.2%。

LPL Financial首席投資策略師John Lynch表示：「財報和驅動因素各不相同，金融和醫療行業的消息多空交錯。」