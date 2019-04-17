高通和蘋果意外和解 同意在全球放棄一切訴訟

2019-04-17 06:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



高通和蘋果意外同意結束兩年來為了技術專利授權費而掀起的訴訟大戰，受此消息激勵，高通收盤股價應聲飆漲23%。

兩家公司周二發布新聞稿表示，蘋果將向高通一次支付一筆費用，同時兩家公司還達成為期數年的晶片供應與專利許可協議，4月1日起生效，蘋果將為此向高通支付相關費用。新聞稿說，兩公司在全球範圍內的全部訴訟都將取消，但新聞稿未公布相關費用的具體金額。

彭博指出，和解對蘋果也有好處，有助蘋果避免在5G發展上落後。蘋果目前的數據晶片供應商英特爾（Intel）要等到明年才會推出5G晶片，而高通明年預料將推出更新版的5G晶片。

蘋果最大對手三星電子目前在市面已銷售採用高通晶片支援5G技術的新款手機。

Wedbush證券分析師 Dan Ives 說：「比起和解，蘋果和高通打官司只會兩敗俱傷。」

高通表示，等到開始向蘋果出貨晶片後，預料每股盈餘可提升2美元。雖然尚不清楚高通在相關專利費用和費率上對蘋果做了多少讓步，但這次達成和解，高通在4,000億美元半導體業獲利最獲的業務將得以延續。高通向所有智慧手機都要用到的相關技術收取專利費用，原本只剩蘋果還不肯合作。

公司聲明發布後，高通股價一度上漲24%，最終收漲23%。蘋果股價接近持平，收報199.25美元。蘋果變動不大，收盤在平盤左右。