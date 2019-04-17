利比亞委內瑞拉伊朗出口下滑 國際油價上揚

2019-04-17 05:54 中央社 紐約16日綜合外電報導



由於全球重要產油國利比亞內戰升高，委內瑞拉和伊朗出口下滑，引發全球供應緊俏的預期，國際油價今天上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價上揚65美分或1%，以每桶64.05美元作收。

倫敦北海布倫特原油6月交割價上揚54美分或0.76%，收在每桶71.72美元。