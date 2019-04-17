利比亞委內瑞拉伊朗出口下滑 國際油價上揚

相關新聞
Fed官員看利率 明年底前不變2019-04-17 02:55
權力遊戲最終章…HBO危機2019-04-17 03:06
投資人押寶標普500續漲2019-04-17 03:04
景氣減緩…油價漲幅受限2019-04-17 03:04
品牌圈粉 大玩「冰火」題材2019-04-17 03:04
美銀獲利創高 股價卻走軟2019-04-17 03:03
非洲電商巨擘Jumia 在美掛牌上市2019-04-17 02:18
歐洲經濟萌綠芽 瑞銀、大摩看漲歐元2019-04-16 23:28
浴火重生 希臘經濟回春 公債殖利率降至14年新低2019-04-16 21:55
經濟前景淡 全球股市還能漲多久？2019-04-16 21:37
席勒：川普連任美股將續漲 並任命更聽話的人掌Fed2019-04-16 21:28
愈禁愈熱 華為已取得全球半數5G訂單2019-04-16 18:31
追趕台積電腳步 三星也完成5奈米製程研發2019-04-16 17:09
假造汽車排放數據 福斯前總裁遭起訴2019-04-16 16:39
蘋果高通訴訟戰 一名陪審團成員不曾擁有智慧手機2019-04-16 14:47
眾院議長：川普對歐盟祭關稅 錯失施壓中國機會2019-04-16 13:56
本世紀來股價漲60,000% 這公司讓亞馬遜、蘋果望塵莫及2019-04-16 13:39
大陸軟了？ 不把大馬當「盤子」 少收1600億原因是…2019-04-16 11:00
揭川普財務與封口費 紐時與華爾街日報獲普立茲獎2019-04-16 09:54
鴻海美國威州廠 不排除布局OLED或Micro LED2019-04-16 09:44
銀行財報拖累 美股三大指數小幅收跌2019-04-16 06:48
高盛花旗財報遜 美股小跌2019-04-16 05:08
亞洲科技業 搶攻純網銀2019-04-15 23:54
南韓純網銀業者 面臨兩大挑戰2019-04-15 23:51
高爾夫傳奇 伍茲經濟學翻紅2019-04-15 23:50
美股上周量能急凍2019-04-15 23:45
行情V轉沒在怕的 全球央媽們打臉研究機構？！2019-04-12 17:01
美國專利制度前瞻：審查效率明顯提升 但外國勢力也日益壯大2019-04-12 08:46
專利全球對決高通 蘋果公司一輸再輸 繼續「耍賴」恐得不償失？2019-04-11 15:21
全球強股英雄榜讓人驚艷 中國股市表現最強2019-04-11 14:47
打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦2019-04-10 13:46
走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？2019-04-08 10:03
台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請2019-03-10 12:15
昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主2019-03-09 23:16
權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少2019-03-05 15:10
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
熱門文章
聖母院大火為何那麼難滅？ 消防專家：有3個原因2019-04-16 14:38
圖輯、影音／巴黎聖母院大火 尖塔坍塌、玫瑰花窗全毀心碎一刻2019-04-16 08:32
巴黎聖母院大火：馬克宏募重建基金 富豪慨捐35億元2019-04-16 07:48
李艷秋現場目擊巴黎聖母院大火 「景象極為駭人」2019-04-16 08:04
影／關於巴黎聖母院 5件你該知道的小知識2019-04-16 10:56
大陸軟了？ 不把大馬當「盤子」 少收1600億原因是…2019-04-16 11:00
日本熊本縣阿蘇火山噴發 赴九州旅遊需注意最新訊息2019-04-16 17:49
聖母院大火世人同揪心 CNN：此刻我們共同經歷了損失2019-04-16 12:09
祝融肆虐巴黎聖母院 無價文物可能永難復原2019-04-16 08:40
「那可是巴黎之心啊…」火光蠶食聖母院 巴黎人無語凝視痛在心2019-04-16 08:24
聖母院保住主體建築和雙鐘樓 400消防員搶救無價藝術品2019-04-16 09:29
一場惡火讓「巴黎人心都碎了」細數那些聖母院經典文學藝術2019-04-16 11:25
850年歷史聖母院遭大火重創 法國總統馬克宏誓言重建2019-04-16 07:01
火焚巴黎聖母院 民眾痛哭跪禱：看著愛人逝去2019-04-16 13:44
拿破崙加冕、聖女貞德平反 巴黎聖母院見證歷史2019-04-16 10:13
影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念2019-04-16 12:51
搶救9小時 巴黎消防隊宣布聖母院大火已撲滅2019-04-16 16:34
妻產下四胞胎過世 「超級奶爸」獨自扶養秀萌照2019-04-16 13:24
巴黎聖母院大火 打火英雄奮勇救回無價文化瑰寶2019-04-16 09:26
接生嬰兒不慎將其活活摔死 狠醫謊稱「病死」隱瞞三年2019-04-16 15:54
聖母院沒被德軍炸成碎片 卻毀於和平年代2019-04-16 21:42
當年雨果寫鐘樓怪人 讓聖母院起死回生2019-04-16 11:19
日本九州阿蘇山噴火 警戒第2級2019-04-16 17:44
LVMH集團老闆捐款2億歐元修復聖母院2019-04-16 16:52
聖母院大火 疑包商不小心引起2019-04-16 22:15
巴黎聖母院遇火劫 神父英勇衝火場搶救荊棘冠冕2019-04-16 22:57
史學家看聖母院：集萬眾目光卻乏人呵護2019-04-16 13:14
本世紀來股價漲60,000% 這公司讓亞馬遜、蘋果望塵莫及2019-04-16 13:39
巴黎聖母院陷火海 馬克宏：我們將重建它2019-04-16 08:30
追趕台積電腳步 三星也完成5奈米製程研發2019-04-16 17:09
聖母院玫瑰花窗命運不明 據傳些微受損有一扇倖存2019-04-16 12:29
用一整片樹林建造！聖母院屋頂木質結構「森林」被燒毀2019-04-16 13:20
NHK報導：台灣人把日本當據點 對中國撥大陸打詐騙電話2019-04-16 08:42
銀行財報拖累 美股三大指數小幅收跌2019-04-16 06:48
川普談美中貿易爭議：無論怎麼走 我們都贏2019-04-16 09:22
聖母院大火延燒8小時 消防單位：火勢已獲控制2019-04-16 10:44
富豪捐款助聖母院重建 已逾百億2019-04-16 22:35
佛州百年男校驚爆27處亂葬崗 再揭虐童黑歷史2019-04-16 18:32
玫瑰窗滴水獸和尖塔 盤點聖母院的瑰寶2019-04-16 13:47
愈禁愈熱 華為已取得全球半數5G訂單2019-04-16 18:31
留言