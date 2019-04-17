財報季火力全開 美股收高

2019-04-17 05:00 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



史坦普500向9月底創下的歷史新高2940點更邁出一步。（美聯社） 分享 facebook

企業財報季全面展開，美國股市收高。

道瓊工業平均指數上漲67.89點或0.26%收2萬6452.66點，而史坦普500指數上漲1.48點或0.05%收2907.06點，因為金融類股跑贏大市。那斯達克綜合指數上漲24.21點或0.3%收8000.26點。

KKM Financial CEO齊爾柏格(Jeff Kilburg)表示，「一些重要的財報陸續公布。」「這讓市場鬆了一口氣，因為在進入財報季前市場有些焦慮。」

週二的收盤讓史指向9月底創下的歷史新高2940點更邁出一步。

齊爾柏格說，「市場需要測試2940個歷史高點的催化劑，」「如果獲利持續超出預期，很快就會看到新的歷史新高。」

在高通和蘋果公司就專利授權爭議達成和解後，市場情緒也有所提升。高通股價飆升23.21%，而蘋果股價上漲0.01%。

由於強於預期的財報業績，強生公司股價攀升1..09%。其半數以上的營收來自處方藥銷售，增加4%以上。

貝萊德和美國商銀也因強於預期的財報而收漲。UnitedHealth Group的獲利和營收優於預期。該公司還提高了全年的獲利預期。由於對民主黨立法者推動的提案的擔憂，UnitedHealth的股票在開盤上漲約3後收跌4.12%。

聯準會(Fed)官員的溫和談話也推動了股市走高。波士頓Fed主席羅森格倫(Eric Rosengren)表示，Fed目前不需調整貨幣政策，並指出：「我們必須繼續關注有關金融穩定議題的事情。」

史指今年以來上漲超過15%，很大的因素是因為Fed表示它可能在2019年根本不升息，這與去年的4次升息形成鮮明對比。

由於Fed和全球其他央行「比以往任何時候都更加溫和」，貝萊德CEO芬克認為股市可能會「暴衝融漲」，「儘管股市目前的現況，資金並沒有發揮作用。」「我們有創紀錄的現金在手，但仍然看到散戶和機構投資人的資金外流。」

美國聯邦航空管理局(FAA)發布初步報告，指波音737 Max軟體更新已達「適運性」，波音股價上漲1.76%。

【中央社／紐約16日綜合外電報導】

由於一連串上市公司財報大多正面，華爾街股市3大指數今天收盤都小幅上揚，標準普爾指數接近歷史高點，但因健保類股下挫漲幅受限。

道瓊工業指數上揚67.89點或0.26%，以26452.66點作收。

標準普爾指數上揚1.48點或0.05%，收在2907.06點。

科技股那斯達克指數上揚24.21點或0.3%，收8000.23點。