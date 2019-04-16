歐洲經濟萌綠芽 瑞銀、大摩看漲歐元

2019-04-16 23:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



歐元今年來停滯的表現有望告終，因為跡象顯示歐洲經濟正在復甦。

交易員正在選擇權市場回補歐元，另有一項信心指標升抵11個月來最高水準，逾一年的空頭部位則降至11個月以來最最低。根據瑞銀及摩根士丹利（大摩），歐洲經濟復甦，加上美中貿易談判的樂觀情勢，將在未來幾個月推升歐元至少4%。

歐元今年對美元貶值，主因為市場對歐洲衰退的恐懼，以及歐洲央行（ECB）轉鴿，使歐元近幾個月於1.12-1.14美元間盤整，也令分析師年初歐元走升的預期，並未成真。

瑞銀外匯及利率策略主管菲歐塔吉斯表示：「區間盤整可以掩飾背後正在累積的壓力，而壓力終將釋放。我們的確見識到ECB的鴿派，但傾向於視歐洲或全球經濟成長，為帶動歐元走升的動能。」

他認為，好轉的歐洲經濟數據，如零售銷售及工業生產，將蓋過ECB央行總裁德拉基上周的消極看法。瑞銀預期，未來幾個月歐元將升至1.18美元，年底前將升抵1.20美元。

歐元對美元匯率16日在平盤上下狹幅波動，盤中一度漲抵1.1316美元，最低跌至1.1279美元。

而大摩也與瑞銀立場一致，同樣看多歐元，包括瑞德克在內的策略師認為，本周德國ZEW經濟景氣指數，以及歐元區採購經紀人指數的最新預期，可能將首度指向中國經濟改善的效應，逐漸在歐洲發酵。