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歐洲經濟萌綠芽 瑞銀、大摩看漲歐元

2019-04-16 23:28經濟日報 記者陳律安╱即時報導

歐元今年來停滯的表現有望告終，因為跡象顯示歐洲經濟正在復甦。

交易員正在選擇權市場回補歐元，另有一項信心指標升抵11個月來最高水準，逾一年的空頭部位則降至11個月以來最最低。根據瑞銀及摩根士丹利（大摩），歐洲經濟復甦，加上美中貿易談判的樂觀情勢，將在未來幾個月推升歐元至少4%。

歐元今年對美元貶值，主因為市場對歐洲衰退的恐懼，以及歐洲央行（ECB）轉鴿，使歐元近幾個月於1.12-1.14美元間盤整，也令分析師年初歐元走升的預期，並未成真。

瑞銀外匯及利率策略主管菲歐塔吉斯表示：「區間盤整可以掩飾背後正在累積的壓力，而壓力終將釋放。我們的確見識到ECB的鴿派，但傾向於視歐洲或全球經濟成長，為帶動歐元走升的動能。」

他認為，好轉的歐洲經濟數據，如零售銷售及工業生產，將蓋過ECB央行總裁德拉基上周的消極看法。瑞銀預期，未來幾個月歐元將升至1.18美元，年底前將升抵1.20美元。

歐元對美元匯率16日在平盤上下狹幅波動，盤中一度漲抵1.1316美元，最低跌至1.1279美元。

而大摩也與瑞銀立場一致，同樣看多歐元，包括瑞德克在內的策略師認為，本周德國ZEW經濟景氣指數，以及歐元區採購經紀人指數的最新預期，可能將首度指向中國經濟改善的效應，逐漸在歐洲發酵。

瑞德克說，全世界其他地方的成長看好，將壓低美元、提振歐元。他還提到，美國銀行的歐元目標價也是1.18美元，而上次歐元觸及該價位是在去年9月。

分析師認為歐元將走升。 路透
分析師認為歐元將走升。 路透
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圖為歐元對美元近一年走勢，4/16盤中1歐元可兌1.1309美元。 資料來源：彭...
圖為歐元對美元近一年走勢，4/16盤中1歐元可兌1.1309美元。 資料來源：彭博資訊
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