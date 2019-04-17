品牌圈粉 大玩「冰火」題材

2019-04-17 03:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



「冰與火之歌：權力遊戲」最終季15日播出第一集，吸引創紀錄的人數觀看，各大品牌也紛紛利用這部影集的超高人氣大打廣告，吸引粉絲目光。

百事可樂旗下飲料Mountain Dew便以純白、無任何圖案的包裝，取代原來的綠色包裝，將其冷藏後，罐身會浮現劇中角色艾莉亞·史塔克的暗殺名單。

Oreo餅乾的廣告標語已模仿劇裡著名台詞「凜冬將至」，改成「餅乾將至」，上周也推出以劇中各家族為主題的餅乾。