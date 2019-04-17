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權力遊戲最終章…HBO危機

2019-04-17 03:06經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

睽違近兩年《冰與火之歌：權力遊戲》超夯美劇14日最終季在HBO開播就締造佳績，讓HBO士氣大振，但能否繼續維持雄風，關鍵在於如何留住訂閱戶、彌補原創內容不足，以及在競爭白熱化影音平台取勝。

「權力遊戲」第八季第一集在HBO播出的收視率創新高，吸引1,740萬名觀眾收看，改寫兩年前第七季最終章創下的1,690萬收視紀錄。在觀眾的引領期盼下，這部中世紀史詩奇幻劇「權力遊戲」最終季，將貫穿近十年引人入勝的劇情，揭曉最終謎底。

今年2月底離職的前董事長普萊普勒（Richard Plepler）非常具有遠見，大膽簽下「權力遊戲」及其他賣座片，打造HBO強大的節目陣容。普萊普勒任職期間最令人印象深刻的就是HBO入圍及榮獲艾美獎的次數，單是「權力遊戲」就榮獲47座艾美獎並獲得128次提名。

Creative Media創辦人凱薩希表示，「權力遊戲」是HBO重質不重量的最佳標竿。Wedbush分析師派切特指出，Netflix在2018年推出逾200部原創電影，但HBO卻不到24部，兩者獲得相等的艾美獎提名數。接任華納媒體新總裁的NBC娛樂董事長葛林布拉特的首要之務就是增添更多內容，HBO今年預計增加50%新片。

隨著「權力遊戲」最終季開播，觀眾可能會重新考慮是否繼續訂閱HBO。但凱薩希表示，HBO將在一至兩年後推出前傳系列，吸引用戶機續訂閱。此外，HBO也面臨Disney+及康卡斯特（Comcast）等串流影音服務的競爭。

權力遊戲收視率 圖／經濟日報提供
權力遊戲收視率 圖／經濟日報提供
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