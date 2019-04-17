投資人押寶標普500續漲

2019-04-17 03:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



自去年12月崩跌以來，美國標普500指數成分股企業的市值已增加4兆美元，而股票型指數基金（ETF）的投資人正在押注，標普500指數可能還有上漲空間。

根據彭博資料，上周流入SPDR標普500指數ETF（SPY）的資金超過56億美元。這檔舉世最大的ETF上次出現這麼大規模的資金流入，是在去年底美股瀕臨熊市邊緣時。但這次情況不同，標普500指數已逼近歷史新高。

德銀財富管理公司資深股票交易員魯賓說，投資人可能「看到頭條新聞說「『好吧！也許還會再漲10%。』」，「人們知道仍在成長」。

雖然美股今年來漲了16%，提高入袋為安的誘惑，但隨著財報季展開，維持投資的吸引力猶在。投資人預期美企獲利可能在上季觸底，而華爾策略師正被迫調高其年底目標價位。

協助帶動這波牛市的成長股，再度受到投資人青睞。彭博行業研究的資料顯示，截至4月12日當周，資金已連續第三周流入成長股，持續的時間創去年11月以來最長，使本月成長型基金的績效可能創下今年來最佳單月表現。

ClearBridge投資公司的投資策略師舒茲說：「往前看，我們只預期獲利趨緩，而到了2019年下半年獲利可能會再度加速。」